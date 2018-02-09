Femen грудью преградили путь Порошенко

Активистка радикального украинского движения Femen Алиса Виноградова устроила провокацию на Венском балу, «атаковав» президента Украины Петра Порошенко. Выскочив на красную ковровую дорожку прямо перед украинским лидером, Виноградова обнажила грудь и продемонстрировала надпись на английском языке, сделанную черной краской. В самой фразе была использована ненормативная лексика оскорбительного характера.
Под вспышками фотокамер девушка начала выкрикивать обличающие Порошенко лозунги, после чего ее задержали австрийские полицейские.
Как сообщается в официальном заявлении Femen по поводу акции, целью «атаки» было «оповещение высшего общества о недопустимости присутствия на аристократическом рауте примитивного барыги и казнокрада Порошенко», цитирует текст обращения RT.
Согласно позиции Femen, под маской аристократа Порошенко скрывает сущность военного мародера, «не брезгующего заработком на крови своих сограждан».
Как стало известно ранее,
поездка Порошенко в Вену на бал обошлась украинскому бюджету в 800 тыс. гривен (почти $30 тыс.). Вместе с главой Украины на Венский бал приехала его семья и обширная свита.
Венский оперный бал — традиционное мероприятие, ежегодно проходящее в Венской Опере. Первый из них прошел в 1814 году — во время Венского конгресса стран-победительниц наполеоновской Франции. В современном здании оперы впервые Венский бал провели 11 декабря 1877 года. Бальный сезон в столице Австрии начинается в ноябре и заканчивается перед Великим постом, в это время в городе могут устраивать более трехсот тематических балов. Венский Оперный бал открывают 180 лучших танцевальных пар. Дебютанты танцуют традиционный полонез, а после танцуют все гости бала. Кульминационный момент мероприятия — Венский вальс.
Активистки Femen не в первый раз устраивают эпатажные провокации. Так,
Алиса Виноградова, также будучи топлесс, прорывалась в вертеп со Святым семейством на площади Святого Петра в Ватикане в католическое Рождество, 25 декабря 2017 года.
Виноградова перепрыгнула через ограждение и попыталась вытащить фигурку младенца-Иисуса из рождественских яслей, выкрикивая лозунг «Бог — это женщина». Находившиеся рядом сотрудники Швейцарской гвардии и полицейские незамедлительно вмешались в ситуацию, задержав Виноградову. Аналогичное правонарушение она совершала в 2014 году.
5 января другая активистка Femen устроила одиночную акцию протеста возле здания американского посольства в Киеве. Полуобнаженная полная женщина изображала президента США Дональда Трампа с надписью «Мистер Большая Кнопка» на теле. Она выступила против шагов, предпринимаемых США по урегулированию Корейского ракетного кризиса.
В конце августа 2017 года в Киеве обнаженная активистка группы Femen забралась на постамент снесенного памятника Ленину. Она была в образе статуи Свободы в США — с короной и факелом, а на постаменте был размещен плакат с надписью Chocolate independence («Шоколадная независимость»). На обнаженной груди женщины было написано Roshen — название кондитерской фирмы Порошенко. В процессе акции женщина начала разбрасывать конфеты. Несколько дней спустя в киевском офисе Femen обнаружили пистолет с патронами и гранату.