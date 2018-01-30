Глава МИД России Сергею Лаврову был вынужден несколько раз успокаивать участников на открытии пленарного заседания Конгресса сирийского национального диалога, который прошел в Сочи во вторник, 30 января.

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Все началось с того, что дипломат зачитал делегатам послание российского лидера Владимира Путина, а затем выразил желание сказать несколько слов от себя, однако его прервал один из участников форума, который выкрикнул: «Да здравствует Россия! Да здравствует дружба!» В ответ на это другая группа участников начала выкрикивать фразы на арабском. Министр попытался успокоить участников конгресса, однако выкрики продолжались, передает RT.

«Друзья, еще раз прошу вашего внимания. Если «Россия да здравствует», дайте мне сказать, пожалуйста», — призвал глава российского внешнеполитического ведомства.

Лавров также отметил представленное в зале конфессиональное и этническое разнообразие, сообщает РИА «Новости».

«Учитывая беспрецедентный характер этого собрания, когда в одном зале сегодня присутствуют представители такого большого числа групп — этнических, социальных, политических — сирийского общества, конечно же, важно начать с того, чтобы вырабатывать взаимное доверие, вырабатывать способность работать сообща», — указал дипломат.

Далее он зачитал письмо Путина, в котором глава государства указал, что данный форум призван вновь сплотить народ Сирии после почти семилетнего вооруженного конфликта, унесшего жизни сотен тысяч людей, вынудившего миллионы граждан покинуть свою Родину. Президент отметил, что сейчас предоставляется хорошая возможность реализовать стремление сирийцев к прекращению братоубийственной войны, окончательному искоренению терроризма и возвращению к нормальной жизни.

«Россия продолжает предпринимать активные шаги в целях содействия установлению долгосрочного мира и стабильности в Сирии, укреплению ее суверенитета, единства и территориальной целостности.

Благодаря Астанинскому формату с участием России, Турции и Ирана на временной основе созданы и функционируют зоны деэскалации, позволяющие обеспечить устойчивое прекращение огня, улучшить гуманитарную ситуацию, приступить к восстановлению разрушенной социальной и экономической инфраструктуры, повысить уровень доверия между сирийцами», — говорилось в послании.

Также российский лидер выразил уверенность в том, что на сегодняшний день сформированы условия для того, чтобы начать возвращение Сирии к нормальной конституционной деятельности — при ведущей роли ООН и на основе имеющихся решений международного сообщества, в первую очередь резолюции 2254 СБ ООН.

«Именно поэтому Россия инициировала проведение нынешнего конгресса, который получил поддержку Организации Объединенных Наций. Совместно с партнерами по Астанинскому процессу, влиятельными арабскими государствами, соседями Сирии мы постарались сделать это мероприятие максимально представительным, исходя из того, что только народ Сирии вправе определять будущее своей страны», — пояснялось в тексте.

В начале своей работы Конгресс столкнулся с рядом незапланированных сложностей. Российской делегации не удавалось договориться с представителем ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой относительно состава комиссии для работы над созданием новой сирийской конституции.

Участники Конгресса взяли дополнительное время для того, чтобы попробовать урегулировать ситуацию и вернуться к обсуждению ключевого вопроса, и только после устранения всех сложностей начали работу, передает ФАН.

Позже стало известно, что отказавшаяся от участия в форуме делегация вернулась в Анкару и заявила, что передает свои полномочия в рамках конгресса делегатам от Турции. Де Мистура, ожидавший урегулирования ситуации с данной частью сирийской вооруженной оппозиции, тем самым поставил под угрозу свое дальнейшее участие в переговорах. Сообщается, что затем он все же присоединился к переговорному процессу и прибыл в главный медиацентр Сочи, где прошла многосторонняя встреча.

В свою очередь, член парламента Сирии Ахмад Казбери заявил о том, что решение о создании в рамках Конгресса комитета по обсуждению конституции не противоречит женевскому процессу и де Мистура сможет воспользоваться данными наработками.