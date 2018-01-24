«Москва должна продемонстрировать политическую волю»

Президент Украины Петр Порошенко провел встречу со специальным представителем США Куртом Волкером, сообщается на сайте украинского лидера.

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«Была высказана серьезная обеспокоенность в связи с отсутствием прогресса в выполнении Россией положений минских договоренностей в сфере безопасности, — говорится в сообщении. — Абсолютными приоритетами являются консолидация режима устойчивого и всеобъемлющего прекращения огня и вывод из Украины российских оккупационных войск».

Согласно информации на официальном сайте Порошенко, в ходе встречи с Волкером они оба выразили мнение, что

Москва «должна, наконец, продемонстрировать политическую волю к мирному урегулированию и согласиться на размещение миротворческой миссии ООН на оккупированном Донбассе, включая неконтролируемый участок российско-украинской государственной границы».

Порошенко и Волкер также обсудили закон о реинтеграции Донбасса и отметили важность завершения обмена пленными.

Сам спецпредставитель США по Украине встречу и переговоры с Порошенко оценил положительно. «Отлично поговорили с президентом Порошенко сегодня вечером. Осталось еще полтора дня встреч на Украине, прежде чем я отправлюсь в Дубай на переговоры с представителями России», — написал Волкер в своем твиттере.

26 января в Дубае американский спецпредставитель встретится, в частности, с помощником президента России Владиславом Сурковым. На сегодняшний день были проведены уже три встречи Суркова и Волкера: в августе в Минске, в октябре и ноябре — в Белграде. Каждый раз на подобных переговорах обсуждается урегулирование конфликта на востоке Украины.

Украинские власти начали военную операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в апреле 2014 года. ДНР и ЛНР объявили о своей независимости после государственного переворота в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тыс. человек. Киев обвиняет Москву во вмешательстве во внутренние дела Украины и поддержке ополченцев. Россия, в свою очередь, неоднократно подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии перестрелки продолжаются.

18 января Верховная рада после почти четырех месяцев обсуждений приняла законопроект №7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях», также известный как закон о реинтеграции Донбасса.

В документе по отношению к России используется выражение «страна-агрессор», говорится об «аннексии» Крымского полуострова, а также отрицается возможность прямого диалога между Киевом и самопровозглашенными республиками Донбасса.

Почти четыре месяца депутаты вели ожесточенные споры о самом документе и необходимых поправках. Верховная рада в итоге отказалась принимать поправку о разрыве дипломатических отношений с Россией — это решение получило поддержку лишь 72 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

Парламентарии также не стали признавать самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики террористическими организациями. В ходе голосования за соответствующую поправку к проекту закона о реинтеграции Донбасса проголосовали только 76 депутатов из 340.

Закон о реинтеграции Донбасса в ближайшее время должен был поступить на подпись украинскому лидеру и вступить в силу. Однако 20 января стало известно, что несколько украинских депутатов внесли проект постановления об отмене решения парламента. Об этом сообщил бывший народный депутат Верховной рады Владимир Олейник. Если за отмену закона проголосуют 226 депутатов, он будет аннулирован.

Комментируя принятый Радой закон о реинтерграции Донбасса, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что он перечеркивает минские договоренности. «Закон о реинтеграции, если подходить с юридических позиций, перечеркивает минские договоренности, которые были одобрены единогласно Советом Безопасности в резолюции, принятой через несколько дней после встречи четырех руководителей нормандского формата в Минске», — утверждает Лавров.