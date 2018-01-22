Альянс рассказал, что ждет от преемника Грушко

Президент России Владимир Путин отстранил от должности постоянного представителя России при НАТО Александра Грушко и назначил его заместителем министра иностранных дел.

Североатлантический альянс поздравил дипломата с новым постом.

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«России самой решать, как она будет представлена при НАТО. Политика НАТО в отношении России остается неизменной: сильная оборона и значимый диалог», — указано в сообщении военного блока.

Также в письме отмечается, что НАТО «ценит диалог с Россией и приветствует дальнейшие дискуссии в рамках совета Россия — НАТО и в других форматах», сообщает RT.

«Мы ценим хорошие, профессиональные рабочие отношения, сложившиеся с послом Грушко, и мы поздравляем его с новым назначением. Мы ждем работы с его преемником для взаимной выгоды наших стран с целью увеличить прозрачность и предсказуемость и снизить риски», — указали в альянсе.

Грушко ранее высказывал критику в отношении стратегии и общих целей НАТО. Так, в середине января нынешнего года он рассказывал, что противостояние с Россией лежит в центре усилий альянса по адаптации своей командной структуры.

«Хотя меры по адаптации натовского военного потенциала аргументируются необходимостью парирования угроз со всех азимутов, нельзя не отметить, что, конечно, в центре этих усилий лежит задача противостояния с Россией», — пояснял дипломат.

По его словам, последствия этих шагов будут зависеть от того, как решения будут окончательно оформлены на заседании министров обороны в феврале 2018 года.

«Но сегодня очевидно, что, разрабатывая такие решения, рассматривая варианты дальнейшего усиления военного присутствия альянса, в том числе на восточном фланге, видимо, натовцы черпали вдохновение в схемах холодной войны», — отметил постпред РФ.

Также Грушко заявил, что отказ Брюсселя от сотрудничества с Москвой в рамках подходов к урегулированию ситуации в Афганистане «трудно охарактеризовать иначе, как выстрел себе в ногу». Он добавил, что речи о новых проектах сотрудничества России и НАТО в Афганистане, как и возобновлении тех, что осуществлялись ранее, в настоящий момент не идет, так как

«Варшавский и Уэльский саммиты поставили шлагбаум перед любыми проектами практического сотрудничества».

«Из них я бы выделил проект обучения специалистов по борьбе с наркотиками для Афганистана, Центральной Азии и Пакистана. Мы сумели обучить 4 тыс. человек и, если посмотреть, что делалось в рамках других организаций, — это самый крупный проект», — отметил Грушко.

Он напомнил, что все страны НАТО страдают от «наркотической угрозы из Афганистана», и для борьбы с ней необходимо объединить усилия всех сторон.

31 октября 2017 года издание «Коммерсантъ», ссылаясь на несколько информированных дипломатических источников сообщило, что директор департамента общеевропейского сотрудничества Министерства иностранных дел России Андрей Келин может занять должность постоянного представителя России при НАТО.

Между тем, еще в июле прошлого года издание «Известия» сообщало, что Москва рассматривает возможность понизить уровень представительства при НАТО до временного поверенного. Столь суровые меры связаны с тем, что НАТО не настроено на конструктивный диалог, и с негативной риторикой.

Источник в дипломатических кругах тогда отмечал, что представители НАТО, включая генсека Йенса Столтенберга, говорят о необходимости диалога, а на практике требуют от России отказаться от выбранного внешнеполитического курса и называют ее виновницей практически всех крупных современных кризисов.

В интервью президента России Владимира Путина американскому режиссеру Оливеру Стоуну российский лидер назвал участвующие в НАТО государства «вассалами США».

Глава государства заявил, что Москву больше всего беспокоит то, «как там принимаются решения», и что он знает, как именно это происходит. По мнению Путина, после окончания «холодной войны», распада Восточного блока и СССР НАТО превратилось во «внешнеполитический инструмент США», сообщает ФАН.

«Там нет союзников, там есть только вассалы. Когда страна становится членом НАТО, ей уже очень трудно сопротивляться давлению со стороны такой крупной страны — лидера НАТО, как США. И там легко может появиться все что угодно: и система противоракетной обороны, и новые базы, и, если потребуется, новые ударные комплексы», — подчеркнул российский лидер.