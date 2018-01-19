Трамп и Назарбаев решили, что минский процесс застопорился

Выступая на пресс-конференции по итогам заседания Совбеза ООН в Нью-Йорке президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал, что президент США Дональд Трамп предложил перенести переговорный процесс по урегулированию донбасского конфликта из белорусской столицы в другой город.

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Казахстанский глава рассказал, что в ходе обсуждения с Трампом процесса урегулирования ситуации в хоне конфликта на Украине лидеры двух стран пришли к выводу, что минский процесс застопорился, и предположили, что нужен его перезапуск.

По словам Назарбаева, Трамп заявил: «Давай в другом месте». Президент Казахстана согласился: «Давайте».

Также Нурсултан Назарбаев отметил, что возможным местом для проведения новых переговоров станет один из городов Казахстана, сообщает RT.

«Минские договоренности зашли в тупик, я считаю. Сейчас миротворцев надо вводить в Донецк и Луганск, чтобы они определили границу. Надо сближать их позиции как-то, подходить к взаимопониманию. Этого взаимопонимания сегодня нет», — убежден казахстанский президент.

В ответ на это министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что разрешение конфликта на юго-востоке Украины зависит вовсе не от места проведения переговорного процесса. Белоруссия «не гонится, в отличие от других, за лаврами миротворца», отметил Макей.

По его мнению, конфликт в Донбассе — это «конфликт в нашей семье, в нашем регионе, и мы кровно заинтересованы в его разрешении».

Глава МИД Белоруссии также подчеркнул, что переговоры по кризису в Донбассе можно перенести «хоть в Антарктиду, если будет уверенность в их успехе», передает ФАН.

«Но для появления этой уверенности надо, чтобы все вовлеченные в этот конфликт стороны, а также якобы сторонние, но весьма заинтересованные государства были искренне нацелены на прекращение кровопролития», — подчеркнул Владимир Макей.

В четверг, 18 января, в Минске собралась контактная группа по обсуждению кризиса в Донбассе. Заседание состоялось некоторое время спустя после того, как Верховная рада приняла закон о так называемой «реинтеграции» Донбасса. Целью этого закона провозглашено возвращение региона и его жителей в состав Украины, однако из проекта полностью исключено хотя бы малейшее упоминание минских соглашений.

МИД России заявил, что Киев этим законом фактически хоронит достигнутые в Минске договоренности и весь наличествующий механизм поиска взаимоприемлемых для сторон решений по преодолению кризиса на Украине.

В российском МИДе отметили, что «этот документ, хотя и подвергся определенным коррективам, но сохранил главную нацеленность — законодательно подтвердить линию Киева на решение «проблемы Донбасса» силовым путем».

«По сути, П.А.Порошенко получает неограниченные, близкие к диктаторским, полномочия на подавление инакомыслия и недовольства. Иначе как подготовкой к новой войне это назвать нельзя», — отметили во внешнеполитическом ведомстве России.

«Для европейских партнеров это сигнал о стремлении Киева выскочить из неудобных минских соглашений. Законом фактически сформирована новая реальность в процессе урегулирования на юго-востоке Украины, разрушена конструкция, на которой был выстроен диалог в Минске», — особо отметил полпред России в переговорном процессе Борис Грызлов.

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко заявил, что принятый украинской Радой закон о реинтеграции Донбасса нарушает минские соглашения. «[Президент Украины Петр] Порошенко заявил, что он (закон. — «Газета.Ru») позволит быстрее нас вернуть в Украину. В его понимании этот закон позволит развязать руки украинской военщине, ввести военное положение. Украина показывает, что не хочет мирного разрешения конфликта, то есть она собирается воевать и для этого делает политическую платформу», — подчеркнул Захарченко.

Спецпредставитель главы ОБСЕ Мартин Сайдик заявил в свою очередь, что на заседании «обсуждение шло без наличия окончательного текста закона», а он сам не успел с ним ознакомиться.

Однако Сайдик заверил, что контактная группа «остается единственным постоянным форматом по урегулированию ситуации на востоке Украины». Ее участники продолжат свою работу, несмотря на деятельность Киева. Сейчас в Минске готовятся ко второму этапу обмена пленными в формате «всех на всех», а также обсуждают вопросы безопасности.