Американцы позвали казахов в Японию

Соединенные Штаты пригласили Казахстан принять участие в Международном форуме по вопросам исследования космоса, который пройдет 3 марта в Японии. Об этом сообщила пресс-служба лидера Казахстана Нурсултана Назарбаева по результатам его переговоров с главой Белого дома Дональдом Трампом 16 января в Вашингтоне, передает ФАН.

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«Лидеры договорились укрепить сотрудничество по политическим вопросам и вопросам безопасности, торговле и инвестициям, а также двусторонние отношения на регулярных совещаниях высокого уровня в рамках диалога расширенного стратегического партнерства», — так прокомментировали итоги встречи в администрации американского лидера, сообщает РИА «Новости».

Также после беседы с Трампом Назарбаев провел встречу с представителями американских деловых кругов в формате круглого стола. В ходе своего выступления казахский лидер подчеркнул стратегический характер отношений между Казахстаном и США.

«Америка занимает второе место по объемам прямых инвестиций в казахстанскую экономику. За годы независимости со стороны ваших компаний в Казахстан инвестировано более $50 млрд. В нашей стране с участием американского капитала успешно осуществляет деятельность более 500 компаний в энергетике, транспорте, инновациях, медицине и других сферах. Среди наших крупных партнеров — Chevron, Exxon Mobil, General Electric, Halliburton и другие компании», — пояснил Назарбаев.

Президент Казахстана отметил особую значимость принятого Вашингтоном и Астаной совместного заявления о расширенном стратегическом партнерстве, охватывающего широкий спектр двусторонних отношений.

Также он упомянул о процессе развития транспортно-транзитного потенциала Казахстана и рассказал о предпринимаемых государством мерах по созданию условий для ведения бизнеса. Обращаясь к американским бизнесменам, Назарбаев пригласил их участвовать в реализации совместных проектов в агропромышленном комплексе.

«В ходе встречи представители деловых кругов США проявили высокую заинтересованность в расширении экономического сотрудничества с Казахстаном», — указывается в сообщении пресс-службы президента Казахстана.

В тот же день казахский лидер провел беседу с президентом государственного американского агентства «Корпорация по зарубежным частным инвестициям» (OPIC) Рэем Уошберном.

В ходе нынешнего визита Назарбаева в американскую столицу между странами был заключен ряд коммерческих контрактов и документов, включая новые соглашения между компаниями «Boeing», «GETransportation»,«GEDigital», «Chevron»,«Эйр Астана», «КТЖ», «СКАТ» и ФНБ «Самрук-Казына» по приобретению американских продуктов и услуг на сумму более $2,5 млрд.

«Визит укрепил тесные коммерческие и торговые связи между Казахстаном и США, что будет способствовать созданию новых рабочих мест и активизирует экономический рост в обеих странах.

Президент Н.Назарбаев отметил, что эти усилия важны для достижения Казахстаном цели по вхождению в 30-ку наиболее развитых глобальных экономик мира к 2050 году», — резюмируется итог встречи в коммюнике пресс-службы казахского лидера.

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа отметил общее позитивное направление развития международных отношений в свете встречи Назарбаева и Трампа, сообщает https://russian.rt.com/world/news/471045-nazarbaev-vizit-sshahttps://russian.rt.com/world/news/471045-nazarbaev-vizit-ssha.

«Казахстан — очень близкие для нас страна и народ. И Казахстан крайне заинтересован в развитии отношений с Россией, чтобы в нашей стране все складывалось хорошо. И, конечно, также заинтересован в нормализации отношений между Россией, США и европейскими странами, в снятии санкций, налаживании парламентских отношений. Неоднократно наши коллеги из Казахстана говорили об этом на различных международных площадках. Здесь Назарбаев выражает и интересы собственной страны, и, конечно, интересы России, как близкого партнера по Евразийскому экономическому союзу», — отметил российский парламентарий.