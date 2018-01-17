Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия хочет «уничтожить украинское государство». Об этом он рассказал во время выступления на приеме руководителей дипломатических представительств иностранных государств и международных организаций.

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«Все, что сегодня делает Россия в Украине, имеет одну-единственную цель: вернуть нас в свою так называемую «сферу влияния», уничтожить украинское государство как таковое», — сказал Порошенко.

«Кремлю никогда нельзя верить, под какие режимы он себя не маскировал бы -— царский, коммунистический или псевдо-демократический. История свидетельствует, что агрессия, ложь, манипуляции, репрессии и подавление свободы слова так или иначе присутствуют в различных формах этого государства», — заявил Порошенко, подчеркнув, что независимая и демократическая Украина — единственный способ противостоять российской «агрессии».

Украинский президент также поблагодарил США за поддержку «в противостоянии реваншизму» России и отметил, что Украина благодарна США за продемонстрированный подход «мир через мощь».

«В прошлом году наши американские партнеры подтвердили свое лидерство в противостоянии российскому реваншизму. С первой встречи с президентом [США Дональдом] Трампом мы координировали укрепление нашего стратегического партнерства на основе большого договора мира и большого плана успеха», — сказал Порошенко.

Депутат Госдумы Наталья Поклонская отреагировала на очередное заявление Порошенко, обвинив президента Украины в трусости. Об этом она написала на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

По словам депутата, за все, что происходит в стране, несет ответственность ее руководитель. «Поэтому можно говорить, что звезды неправильно стали или магнитные бури, вызванные спецслужбами России, так на Вас повлияли, или галстук пожевать, как Ваш коллега, но не поможет. За все, что происходит в стране, никто так не в ответе, как Вы — ее президент», — обратилась Поклонская к Порошенко в своей записи (здесь и далее стилистика сохранена. — «Газета.Ru»).

«Очередные обвинения со стороны Президента Украины выглядят нелепым оправданием и выдают присутствие банальной трусости и страха перед неминуемой ответственностью за все преступления перед украинским народом: за погибших и замученных сотни тысяч ни в чем не повинных людей, искалеченных детей, за Одессу, за Донбасс, за Киев, за разруху страны, за тот националистический профашистский режим, который наши деды и прадеды уничтожали ценой своих жизней», — написала она.

Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия уважает территориальную целостность Украины в тех границах, которые сложились после проведенного в Крыму референдума.

«Как недавно сказал президент Владимир Путин, мы заинтересованы в том, чтобы минские договоренности были выполнены в полном объеме без каких-либо изъятий. Мы продолжаем уважать территориальную целостность Украины в тех границах, которые сложились после референдума в Крыму, который был проведен в полном соответствии с международным правом», — заявил Лавров.

В тот же день состоялся телефонный разговор между Лавровым и его украинским коллегой Павлом Климкиным. Министры обсудили вопросы содействия выполнению положений минского «Комплекса мер» от 12 февраля 2015 года, направленного на урегулирование ситуации на Украине. Лавров и Климкин отдельно остановились на исходящей от российской стороны инициативе, предполагающей создание миссии ООН по охране Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе.

Кроме того, 15 января глава МИД России провел пресс-конференцию по итогам деятельности ведомства в 2017 году. В своем выступлении перед журналистами Лавров выразил уверенность, что Запад искусственно придает масштаб украинской теме, ошибочно рассматривая Украину как краеугольный камень в противостоянии с РФ. Это «политизированный и абсолютно ошибочный подход», подчеркнул глава российского МИДа.