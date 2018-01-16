Стахановцы и нарушители: как собирают подписи за Путина

При сборе подписей в поддержку кандидата-самовыдвиженца на пост президента России Владимира Путина были допущены нарушения, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-секретаря штаба Путина Андрея Кондрашова. Нарушение было допущено при сборе подписей на заводах Курганской области Курганмашзавод и Курганхиммаш. «Мы благодарим всех людей, которые отдали свои подписи в поддержку Владимира Путина, однако

руководство двух предприятий Курганской области без консультаций с штабом, его региональным отделением, грубо нарушило законодательство и провело сбор подписей на предприятии в рабочее время,

поэтому такие подписи мы принять не сможем», — сообщил Кондрашов.

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О нарушениях при сборе подписей в штабе Путина изначально стало известно благодаря курганскому отделению КПРФ. Партия коммунистов из областной федерации профсоюзов получила информацию об организованных мероприятиях по сбору подписей, назначенных на 11 и 12 января.

В жалобе КПРФ также указывается, что сборщики подписей не могли попасть на территорию заводов, поскольку те являются режимными объектами. «Допущенные нарушения выборного законодательства дискредитируют избирательную кампанию по выборам президента РФ и ставят под сомнение легитимность ее будущих результатов», — говорится в направленной КПРФ жалобе.

Несмотря на то, что подписи, собранные на Курганских заводах, будут аннулированы, каких-либо проблем с дальнейшим сбором у штаба Путина не будет.

Согласно законодательству, самовыдвиженцу, каковым является Путин, необходимо собрать 300 тыс. подписей, но не более 7,5 тыс. в одном регионе.

Штаб Путина начал работу в данном направлении 5 января. По официальным данным, по стране действуют более 600 точек. Всего через неделю после начала работы, 12 января, штаб Путина сообщил о перевыполнении установленного законодательством плана.

«По состоянию на утро 12 января собрано 408 349 подписей», — заявил пресс-секретарь штаба Андрей Кондрашов. Он также отметил, что работа по сбору подписей пока не останавливается. «Необходимо иметь определенный задел», — пояснил пресс-секретарь, не уточнив при этом сроки завершения работы.

Уже на следующий день, 13 января, избирательный штаб Путина сообщил о сборе более 538 тыс. подписей в его поддержку.

Как сообщил пресс-секретарь штаба, было принято решение продолжать сбор и допечатать еще 20 тыс. подписных листов на 200 тыс. подписей. При этом, если верить данным СМИ, дополнительные листы также уже подходят к концу — по состоянию на 15 января в пользу выдвижения Путина подписались более 700 тыс. человек.

Сам же Путин посетил свой штаб 10 января. В ходе визита стали известны фамилии трех его сопредседателей — ими стали глава образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева, глава детского центра онкологии, гематологии и иммунологии имени Рогачева Александр Румянцев, а также генеральный директор ПАО «КамАЗ» Сергей Когогин.

«Хотел бы попросить вас и всех, кто будет заниматься этой работой штабной, действовать исключительно в рамках закона, ничего не нарушая. И что касается сбора подписей, чтобы было все корректно, без нарушений», — дал наставление сопредседателям Путин.

В тот же день глава центра «Сириус» Елена Шмелева заявила, что сайт кандидата в президенты Владимира Путина, общественная приемная и «горячая линия» заработают в ближайшие дни.

Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года. По данным председателя ЦИК Эллы Памфиловой, в общей сложности 70 человек заявили о желании участвовать в выборах президента. При этом официально зарегистрированы пока всего два кандидата — Владимир Жириновский от ЛДПР и Павел Грудинин от КПРФ.