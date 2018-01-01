Пушков обвинил Порошенко в цинизме

Глава Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил о крайнем цинизме новогоднего поздравления президентом Украины жителей Донбасса и Крыма.

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«После нескольких лет обстрелов и полной блокады жители Донбасса услышали от Порошенко, что «их дом — Украина», — поражается Пушков.

Такие шаги со стороны украинского президента говорят, по мнению сенатора, о том, что «у цинизма, похоже, нет границ». Об этом российский парламентарий написал в своем микроблоге Twitter.

В своей новогодней речи президент Украины Петр Порошенко поздравил с праздником жителей российского Крыма и самопровозглашенных народных республик в Донбассе.

Порошенко заявил крымчанам и донбассцам, что «их дом — Украина». Текст обращение опубликован на официальном сайте украинского главы. Порошенко пожелал, что «его искренние поздравления сквозь искусственную линию услышали Крым и Севастополь, Донецк и Луганск». Назвав жителей Крыма и Донбасса «братьями и сестрами», Порошенко также пригрозил «грабителю, который разорил их дом».

«Наступит время – прогоним и накажем», — заявил президент Украины.

В самом начале своей речи Порошенко призвал всех «вместе порадоваться» за тех бойцов так называемой «антитеррористической операции» (АТО), вернувшихся в конце декабря домой. Порошенко поздравил украинских солдат и пообещал укреплять «нашу гордость и нашу славу» – Вооруженные силы Украины.

Кроме того, в том же обращении Порошенко поздравил с Новым годом США, Канаду и Европейский союз и напомнил о решении американцев и их союзников разрешить поставки Украине летальных оборонительных вооружений — снайперских винтовок Barrett M107A.

Сразу после поздравления Крыма и Донбасса, Порошенко поздравил с Новым годом зарубежных партнеров Киева и напомнил, что на днях США решили поставить Украине «современное оборонительное оружие», определенный «шаг в этом направлении [поставок оружия] сделала и Канада», а ЕС «продлил санкции против страны-агрессора».

30 декабря Петр Порошенко сообщил о дате встречи по обсуждению обмена пленными. По его данным, встреча пройдет 10 января.

«Я уже поручил своим советникам, представителям в трехсторонней контактной группе, чтобы мы немедленно организовали встречу в продолжение переговоров. Могу сказать, что 10 января у нас состоится первая встреча, чтобы мы на этой волне не останавливались», — отметил Порошенко.

Данное заявление Порошенко сделал в ходе визита в госпиталь к освобожденным из плена в самопровозглашенных народных республиках участникам АТО.

27 декабря в Донбассе завершился обмен пленными между ДНР и ЛНР с одной стороны и Украиной — с другой. В конечном итоге Донецк и Луганск передали Киеву 73 человека, а взамен украинская сторона выпустила на свободу в общей сложности 237 человек.

Изначально планировалось, что Украина выдаст народным республикам 306 плененных ополченцев, а в Киев вернутся 74 плененных украинцев.

По некоторым данным, часть пленных отказалась возвращаться в Донбасс с Украины. Приводятся данные в 42 человека. Омбудсмен ДНР Дарья Морозова, в свою очередь, сообщила, что позже еще два человека отказались возвращаться в Киев в рамках обмена пленными. Однако в общей сложности Киев «недодал» ДНР и ЛНР 69 человек.

Возможности обмена военнопленными начались после того, как президент России Владимир Путин обратился к главам самопровозглашенных народных республик.

В свою очередь, этот разговор произошел по просьбе украинского политика и кума Путина — Виктора Медведчука.

Кум президента России озвучил эту мысль во время посещения Путиным Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря, где главу российского государства сопровождали премьер-министр Дмитрий Медведев и патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

«После обращения Виктора Медведчука и с учетом поддержки этой инициативы патриархом Московским и всея Руси Кириллом, Владимир Путин вечером переговорил по телефону с руководителями ДНР и ЛНР Захарченко и Плотницким. Путин сообщил собеседникам, что он поддержал предложение Медведчука о масштабном обмене удерживаемыми с обеих сторон лицами», — сообщил по итогам разговора пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По итогам этого разговора Плотницкий и Захарченко заявили о своем согласии с позицией российского лидера и готовности провести обмен, хотя и отметили необходимость дополнительной проработки данного вопроса с представителями Киева.