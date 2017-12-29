Шестой поход Жириновского

Владимир Жириновский лично приехал в Центральную избирательную комиссию, чтобы получить удостоверение кандидата на пост президента России. Заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев вручил Жириновскому удостоверение, подтвердив этим окончательную регистрацию лидера ЛДПР в качестве участника предвыборной гонки.

Реклама

«Это торжественный момент в жизни любого кандидата», — поделился после процедуры Жириновский. По его словам, обладание правом на участие в выборах и «возможностью быть избранным» — гордость для любого человека.

«С сегодняшнего дня я могу смело говорить, что я официально зарегистрированный кандидат на высший пост в нашей стране», — добавил председатель ЛДПР.

Кроме того, Жириновский попросил Центризбирком внимательнее следить за ходом предвыборной гонки и «создать равные условия ведения агитационной кампании в СМИ для всех кандидатов».

«Зарегистрировать кандидата на должность президента РФ Владимира Вольфовича Жириновского 1946 года рождения, выдвинутого политической партией «Либерально-демократическая партия России», — значится в постановлении ЦИК от 29 декабря.

Жириновский первым из всех потенциальных кандидатов на пост президента подал в Центризбирком документы, чтобы зарегистрировать своих уполномоченных представителей.

Всем остальным соперникам Жириновского, кроме кандидата от КПРФ Павла Грудинина, придется собрать от 100 тысяч подписей в свою поддержку (для партийных кандидатов) до 300 тысяч — для самовыдвиженцев. Это связано с тем, что Жириновский и Грудинин единственные представляют на выборах парламентские партии.

Замглавы ЦИК Николай Булаев заявил 28 декабря, в среду, что в проверке собранных кандидатами подписей примут участие «лучшие почерковеды страны». Если в подписных листах в поддержку кандидатов будут обнаружены «мертвые души» и подделанные подписи, то ЦИК обратится в правоохранительные органы.

22 декабря Центральная избирательная комиссия выдала Владимиру Жириновскому разрешение на открытие специального избирательного счета. Кроме того, ЦИК зарегистрировала уполномоченных представителей ЛДПР: четырех от выдвинувшей кандидата партии и трех по финансовым вопросам.

Жириновский участвует в президентской гонке еще с советских времен — на первых выборах еще как кандидат от Либерально-демократической партии Советского Союза Жириновский баллотировался на выборах президента РСФСР 12 июня 1991 года.

«Я готов в шестой раз пойти на выборы президента. Вы понимаете, что в Европе никто не в состоянии баллотироваться шесть раз? Это ведь не дискотека, это не встреча Нового года. Нужно трясти своим интеллектом, доказать, что твои мозги лучше миллионов наших граждан», — заявил Жириновский на предвыборном съезде ЛДПР.

Глава предвыборного штаба партии, депутат Государственной думы Алексей Диденко рассказал РИА «Новости» о запланированной предвыборной кампании Жириновского. В нее войдут восемь основных направлений, отметил Диденко.

«Запланирована большая кампания, поездки по регионам, посещение всевозможных мероприятий, агитационная часть и часть агитации в средствах массовой информации, восемь основных направлений, по которым будет идти кампания. Они отрабатываются, прорабатываются», — заявил либерал-демократ.

С предвыборной программой Владимира Жириновского можно будет «со дня на день» ознакомиться в интернете, добавил депутат.

«Сегодня мы подвели предварительно очередную черту, поскольку мы программу раздавали делегатам на съезде, отправляли в местные отделения и гражданскому обществу для внесения предложений. Сегодня последнюю редакцию мы утвердили, и она уже в развернутом виде будет размещена на сайте», — сообщил парламентарий. Диденко также добавил, что программа Жириновского будет отпечатана в типографии и большим тиражом разослана по регионам страны «для раздачи избирателям».

В предварительном варианте программы лидера ЛДПР под названием «100 шагов: Пора сделать мощный рывок вперед!» Владимир Жириновский в случае своего избрания на пост главы России обещал согражданам снизить число депутатов Госдумы до 200 человек и упразднить верхнюю палату парламента — Совет Федерации.

Кроме того, Жириновский предлагает отменить мораторий на смертную казнь, конфисковывать автомобили и высылать на 300 километров «за наглые выходки на дороге» и установить минимальную заработную плату на уровне 20 тысяч рублей.

Наконец, лидер ЛДПР предлагает раздать паспорта РФ всем русским и принять закон «о защите русского языка».

Президентские выборы в России пройдут 18 марта 2018 года.