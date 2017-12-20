«Не поеду в США. Даже за все их валютные запасы»

Глава Чечни Рамзан Кадыров высмеял решение Вашингтона по включению его в так называемый «список Магнитского». Глава российского региона указал, что запрет на въезд в США и на открытие счетов ровным счетом никак не повлияют на его жизнь.

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«Пришло сообщение о включении Рамзана Кадырова — это я — в санкционный список США. И все завертелось, закружилось в голове, будто стою я где-то на побережье Флориды, а со стороны Атлантики надвигается ураган. И как же мне не горевать, если вынашивал я сорок лет планы поехать в Америку, заняться там бизнесом, открыть счета в банках на Манхэттене? Но не видать мне казино Лас-Вегаса и миллиардов, хранящихся в Bank of America. Минфину США больше делать нечего, как тому коту, у которого в одном месте чесалось. Итак, мне запрели въезд в Америку.

А собираюсь ли я обращаться за визой, есть ли у меня активы в банках США? Я ранее говорил, но снова повторяю для особо забывчивых, что не поехал бы в США, если бы мне посулили в качестве призовых все валютные запасы страны», — написал Кадыров у себя в инстраграме.

При этом он отметил, что граждане США – звезды спорта и медиаперсоны – сами часто гостят в Чечне и более того – намерены остаться в республике на ПМЖ.

«Хочу огорчить Минфин и спецслужбы, приносящие ему на подпись «акты Магнитского» с указанием моей фамилии. Известные во всем мире великие американцы приезжают систематически ко мне в гости, а отдельные планируют поселиться в Чечне. И в гробу они видели ваши санкции. Говорят, что санкции каким-то образом связаны с правами человека. Ну зачем же тогда искать для этого списка людей на другом краю света, если они у вас находятся в Белом доме и Пентагоне?

Вы забыли про уничтоженных индейцев, миллионов рабов — африканцев, жертв Хиросимы и Нагасаки, миллионов вьетнамцев, деревню Сонгми, Афганистан, Ирак, Ливию, Белград... Мой список содержит тысячи кровавых дел США», — указал глава Чечни.

По его словам, суть включения в «список Магнитского» заключается в том, что Чечня и вся Россия в целом активно и успешно борются против террористов во всем мире, тогда как Вашингтон – напротив – поддерживает вооруженные формирования боевиков.

«Или вы уже внесли в этот список всех президентов США, министров обороны, лейтенанта Колли? Я могу гордиться, если неугоден спецслужбам США. На самом деле США не могут мне простить, что посвятил свою жизнь борьбе с иностранными террористками, среди которых были выкормыши американских спецслужб. В Чечне мир и стабильность. А США льет кровь по всему миру! Так по ком же плачет список? По Кадырову или американским политикам и генералам?», — резюмировал Кадыров.

В сообщении Минфина США от 20 декабря указано, что Кадыров попал под санкции «за… грубые нарушения, признанные всем мировым сообществом, прав человека… таких как свобода вероисповедания, свободное выражения мнения, собрания, права на справедливый суд и демократических выборов в России».

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров, в свою очередь, заявил, что попадание Кадырова в санкционный «список Магнитского» стало «новогодним подарком».

«В данном случае это прекрасный новогодний подарок для Рамзана Кадырова. Мы все его с этим подарком поздравляем… С помощью Госдепа и минфина США Рамзан Кадыров подтверждает свое реноме выдающегося героя и патриота современной России», — заявил Умаров.

Он добавил, что имена и фамилии россиян, попавших под санкции, будут «золотыми буквами вписаны в историю России».

В первой половине декабря Кадыров подтвердил желание одного из сильнейших и боксеров и самого высокооплачиваемого спортсмена современности американца Флойда Мейвезера получить российское гражданство.

«Грозный посетил дорогой гость, легендарный боксер, обладатель поясов в четырех версиях, непобедимый Флойд Мейвезер. Его опыт, а именно пятьдесят побед в пятидесяти боях, стоит многого», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

По словам главы республики, между ним и боксером состоялся разговор о боксе и развитии спорта в Чечне, России и во всем мире.

«Но самое главное — Мейвезер сообщил о своем желании получить гражданство России», — продолжил Кадыров.

В своем сообщении Кадыров также процитировал слова Мейвезера о его желании приобрести дом в столице республики.

«Надеюсь, что так и будет. Если получу гражданство, у меня есть место, где жить в Москве, но хотел бы иметь дом в Грозном», — сказал Мейвезер.

7 декабря, боксер заявил о намерении получить российское гражданство на телеканале «Россия 24».