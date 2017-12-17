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«Ничего более олигархического, чем Британия, представить невозможно»

Захарова ответила Джонсону на сравнение России со Спартой

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что сравнение главой МИД Британии Борисом Джонсоном России со Спартой как «закрытой, недоброжелательной, милитаристской и антидемократической» державы некорректно. Во-первых, Россия никогда не была воинственной, а во-вторых, Великобритания, как и Спарта, является «олигархией», а британская монархия стоит на привлечении олигархического капитала, заявила Захарова.

Некорректно сравнивать Россию со Спартой так, как это сделал министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, заявила в воскресенье, 17 декабря, официальный представитель МИД России Мария Захарова. Так она прокомментировала интервью Джонсона газете Sunday Times. В нем глава МИД Великобритании охарактеризовал Российскую Федерацию как «закрытую и воинственную страну типа Спарты».

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«Сравнение некорректное. И дело даже не в том, что Россия никогда не была «воинственной страной», в отличие от тех же европейских государств. Суть противоречий Афин и Спарты — олигархия как основа устройства последней. Думаю, ничего более олигархического, чем Великобритания, представить себе невозможно», — написала представитель МИД в своем аккаунте фейсбука.

Захарова подчеркнула, что «как исторически британская монархия строилась на мощном олигархическом фундаменте, так и в наше время привлекает олигархический капитал, делая это весьма осознанно».

Борис Джонсон по сути не прав, считает Захарова, но в одной из приведенных им параллелей можно согласиться — войны между Спартой и Афинами ослабили классическую Грецию, чем незамедлительно воспользовались персы и македоняне.

«Сегодняшние распри, которые посеял и активно взращивает Запад, в частности на европейском континенте, безусловно, ослабляют саму западную цивилизацию и делают ее уязвимой перед лицом таких угроз, как, например, ИГИЛ (террористическая группировка, запрещена в РФ)», — утверждает Мария Захарова.

Она также подчеркнула, что «игра в вольные исторические параллели, аналогичные тем, которые изобрел глава Форин Офис, может завести его [Джонсона] еще дальше».

По ее словам, в «один очень даже прекрасный день он, такой творческий и экстрординарный, увидит в своей стране, например, остров Лесбос».

Ранее глава МИД Великобритании в преддверии грядущего визита в Москву сравнил Россию с древней Спартой, а Запад — с Афинами, подчеркнув при этом необходимость сотрудничества с Россией.

«Я читал историю Пелопонесской войны Фукидида. Для меня было очевидно, что Афины и их демократия, их открытость, их культура и цивилизация были аналогом Соединенных Штатов и Запада. Россия для меня была закрытой, недоброжелательной, милитаристской и антидемократической, как Спарта», — заявил Джонсон.

По его словам, конец холодной войны оказался «иллюзией».

«Был замечательный момент надежды и перемен, когда была снесена Берлинская стена, и неожиданно все стало восприниматься по-другому. Но сейчас возникает чувство, что это была сплошная иллюзия», — добавил глава британской дипломатии.

«Россия не была столь враждебно настроена по отношению к Великобритании или западным интересам с момента завершения холодной войны», – подчеркнул Борис Джонсон. Он привел в качестве примера подобного противостояния воссоединение Крыма с Россией в 2014 году, а также заявил о «дестабилизирующей активности» Москвы на Балканском полуострове.

По мнению министра иностранных дел Великобритании, текущее состояние отношений с Россией является трагедией, напомнив о временах, когда его детское недоверие к Москве к окончанию холодной войны превратилось в убеждение, что отношения могут улучшиться.

Джонсон рассказал, что когда он был ребенком, мысли о России наводили на него страх. «Идея дружбы с Россией казалась абсурдной, потому что Россия угрожала нам ядерными боеголовками», — подчеркнул глава МИД Соединенного Королевства.

При всем прочем, Борис Джонсон заявил — сегодня он уверен, что необходимо вести диалог с Москвой, но при этом соблюдать осторожность.

«Мы должны быть тверды, мы должны быть бдительны, но должны взаимодействовать. Вместе мы разгромили нацизм. Мы должны снова сотрудничать, чтобы разгромить исламский терроризм», — отметил Джонсон.

Джонсон надеется на поиск возможного сотрудничества с русскими, указывая на наличие у него исторических связей с Россией: дедом его матери был палеограф русско-еврейского происхождения, а сам он был назван в честь русского эмигранта.

Бывший мэр Лондона также сказал, что «принял меры предосторожности перед тем, как стал министром иностранных дел», найдя информацию о своих предках.

В Госдуме также отреагировали на слова Джонсона. Современный Запад следует сравнивать не с Афинами, а с армией Ксеркса, заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.

«Хочется надеяться, что господин Джонсон имел в виду стойкость и верность наших соотечественников своим идеалам и готовность отстаивать их даже в меньшинстве, как это продемонстрировали 300 спартанцев в Фермопильском ущелье. Но я бы сравнил современный Запад не с античными Афинами, а с армией Ксеркса Великого», — отметил Милонов.

По словам депутата, легионы врагов семейных ценностей и подлинной европейской культуры в настоящее время пытаются завоевать Российскую Федерацию и «насадить диктатуру толерантной мультикультурности и отобрать у нас экономическую свободу, заменив их на синтетические заменители духовного фастфуда».