«Ничего более олигархического, чем Британия, представить невозможно»

Некорректно сравнивать Россию со Спартой так, как это сделал министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, заявила в воскресенье, 17 декабря, официальный представитель МИД России Мария Захарова. Так она прокомментировала интервью Джонсона газете Sunday Times. В нем глава МИД Великобритании охарактеризовал Российскую Федерацию как «закрытую и воинственную страну типа Спарты».

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«Сравнение некорректное. И дело даже не в том, что Россия никогда не была «воинственной страной», в отличие от тех же европейских государств. Суть противоречий Афин и Спарты — олигархия как основа устройства последней. Думаю, ничего более олигархического, чем Великобритания, представить себе невозможно», — написала представитель МИД в своем аккаунте фейсбука.

Захарова подчеркнула, что «как исторически британская монархия строилась на мощном олигархическом фундаменте, так и в наше время привлекает олигархический капитал, делая это весьма осознанно».

Борис Джонсон по сути не прав, считает Захарова, но в одной из приведенных им параллелей можно согласиться — войны между Спартой и Афинами ослабили классическую Грецию, чем незамедлительно воспользовались персы и македоняне.

«Сегодняшние распри, которые посеял и активно взращивает Запад, в частности на европейском континенте, безусловно, ослабляют саму западную цивилизацию и делают ее уязвимой перед лицом таких угроз, как, например, ИГИЛ (террористическая группировка, запрещена в РФ)», — утверждает Мария Захарова.

Она также подчеркнула, что «игра в вольные исторические параллели, аналогичные тем, которые изобрел глава Форин Офис, может завести его [Джонсона] еще дальше».

По ее словам, в «один очень даже прекрасный день он, такой творческий и экстрординарный, увидит в своей стране, например, остров Лесбос».

Ранее глава МИД Великобритании в преддверии грядущего визита в Москву сравнил Россию с древней Спартой, а Запад — с Афинами, подчеркнув при этом необходимость сотрудничества с Россией.

«Я читал историю Пелопонесской войны Фукидида. Для меня было очевидно, что Афины и их демократия, их открытость, их культура и цивилизация были аналогом Соединенных Штатов и Запада. Россия для меня была закрытой, недоброжелательной, милитаристской и антидемократической, как Спарта», — заявил Джонсон.

По его словам, конец холодной войны оказался «иллюзией».

«Был замечательный момент надежды и перемен, когда была снесена Берлинская стена, и неожиданно все стало восприниматься по-другому. Но сейчас возникает чувство, что это была сплошная иллюзия», — добавил глава британской дипломатии.

«Россия не была столь враждебно настроена по отношению к Великобритании или западным интересам с момента завершения холодной войны», – подчеркнул Борис Джонсон. Он привел в качестве примера подобного противостояния воссоединение Крыма с Россией в 2014 году, а также заявил о «дестабилизирующей активности» Москвы на Балканском полуострове.

По мнению министра иностранных дел Великобритании, текущее состояние отношений с Россией является трагедией, напомнив о временах, когда его детское недоверие к Москве к окончанию холодной войны превратилось в убеждение, что отношения могут улучшиться.

Джонсон рассказал, что когда он был ребенком, мысли о России наводили на него страх. «Идея дружбы с Россией казалась абсурдной, потому что Россия угрожала нам ядерными боеголовками», — подчеркнул глава МИД Соединенного Королевства.

При всем прочем, Борис Джонсон заявил — сегодня он уверен, что необходимо вести диалог с Москвой, но при этом соблюдать осторожность.

«Мы должны быть тверды, мы должны быть бдительны, но должны взаимодействовать. Вместе мы разгромили нацизм. Мы должны снова сотрудничать, чтобы разгромить исламский терроризм», — отметил Джонсон.

Джонсон надеется на поиск возможного сотрудничества с русскими, указывая на наличие у него исторических связей с Россией: дедом его матери был палеограф русско-еврейского происхождения, а сам он был назван в честь русского эмигранта.

Бывший мэр Лондона также сказал, что «принял меры предосторожности перед тем, как стал министром иностранных дел», найдя информацию о своих предках.

В Госдуме также отреагировали на слова Джонсона. Современный Запад следует сравнивать не с Афинами, а с армией Ксеркса, заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.

«Хочется надеяться, что господин Джонсон имел в виду стойкость и верность наших соотечественников своим идеалам и готовность отстаивать их даже в меньшинстве, как это продемонстрировали 300 спартанцев в Фермопильском ущелье. Но я бы сравнил современный Запад не с античными Афинами, а с армией Ксеркса Великого», — отметил Милонов.

По словам депутата, легионы врагов семейных ценностей и подлинной европейской культуры в настоящее время пытаются завоевать Российскую Федерацию и «насадить диктатуру толерантной мультикультурности и отобрать у нас экономическую свободу, заменив их на синтетические заменители духовного фастфуда».