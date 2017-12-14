«Мой арест — совместная операция ФСБ и СБУ»

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили отреагировал на упоминание его личности в ходе традиционной ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина. Грузинский политик в этой связи выдвинул новую версию – о его совместном преследовании сотрудниками российских и украинских спецслужб.

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«Ну не может Путин меня никак забыть! А вам не кажется неслучайным, что его тезисы полностью совпадают с мыслями и терминологией Банковой? Я уверен, что «дело» против меня и мой арест — это совместная операция ФСБ и СБУ. Поверьте мне, у меня достаточно опыта для того, чтобы не делать таких заявлений просто на воздух, а Путин это сегодня практически подтвердил», — написал Саакашвили у себя в фейсбуке.

Путин несколько раз приводил ситуацию с Саакашвили в ходе своего общения с представителями СМИ в четверг 14 декабря.

«Весь мир его гоняет как вшивого по бане. Даже, насколько я знаю, рабочую визу в США не дают», — сказал Путин про Саакашвили при ответе на вопрос грузинской журналистки.

Также, Путину задала вопрос телеведущая Ксения Собчак, намеренная баллотироваться в президенты России в марте будущего года. При ответе Путин указал, что российские оппозиционеры, подобные блогеру Алексею Навальному, являются аналогами Саакашвили.

«Вы хотите, чтобы у нас по площадям бегали десятки таких Саакашвили? Вот те, кого вы назвали – это Саакашвили, только в российском издании. И вы хотите, чтоб такие Саакашвили дестабилизировали ситуацию в стране?! Чтоб мы переживали от одного Майдана к другому? Чтобы у нас были попытки государственных переворотов?», — сказал российский лидер.

Сегодня же Саакашвили заявил, что мечтает быть мэром Одессы.

«Знаете, о чем я мечтаю?… Я хочу просто поехать и стать мэром Одессы. Я не шучу. Я очень хочу «поднять» Одессу. Но Одессу можно поднять только после того, как поменяются все правила игры», — заявил Саакашвили в эфире «24 канала».

Он отметил, что не хотел бы быть президентом Украины. Двумя днями ранее Саакашвили заявил, что не теряет надежды стать премьер-министром Украины, однако президентом становиться не планирует.

«Я готов взять ответственность в нормальном правительстве Украины однозначно. Я никогда не буду баллотироваться ни под каким соусом в президенты Украины», — сказал Саакашвили в прямом эфире телеканала ZIK.

По его словам, главой украинского государства должен быть только украинец, который родился и вырос на Украине.

«Я прожил больше 13 лет на Украине, но украинцы со стажем должны быть президентами, а в правительстве могут работать разные люди в зависимости от потребностей Украины», — добавил Саакашвили.

При этом он рассказал, что президент Украины Петр Порошенко ранее уже предлагал ему возглавить правительство, однако в тот момент Саакашвили ответил отказом.

«Он все время намекал, видимо, [экс-премьеру Арсению] Яценюку, что я следующий премьер-министр, но когда я узнал, что он намекал, я сказал: Петр Алексеевич, неужели вы это говорите? Он говорит: почему бы и нет? Я сказал: нет!», — рассказал экс-глава Одесской области, не уточнив, когда ему поступило это предложение.

В тот же день Генпрокуратура Украины направила Саакашвили повестку о вызове на допрос 18 декабря.

«Саакашвили Михаил Николозович… вам необходимо явиться 18 декабря 2017 года в 09.30 в генеральную прокуратуру Украины… для проведения допроса в качестве подозреваемого в уголовном производстве», — говорится в повестке.

Глава ведомства Юрий Луценко, в свою очередь, заявил, что не согласен с отказом суда арестовать Саакашвили и пообещал подать апелляцию.

«Я не согласен с решением судьи в отношении меры пресечения господину Саакашвили. Я не могу представить себе, в какой стране, человек-апатрид, без гражданства, прорывает силой границу», — заявил силовик.

Он добавил, что Саакашвили организовал движение за свержение власти. По словам Луценко, генпрокуратура предоставила доказательства в отношении Саакашвили, «тем не менее, судья его отпускает».

«Я воздержусь от эмоций и мы будем подавать апелляцию», — отметил Луценко.

Накануне обнародования повестки Саакашвили пообещал снова начать голодовку, если его вернут в тюрьму.

«Я не боюсь. Я показал, как может работать президент, и я покажу, как может умереть президент. Если они меня вернут в тюрьму, я буду голодать до конца. Но все будут знать, кто устроил это убийство», — сказал грузинский политик.

Он подчеркнул, что тем, кто могут убить его «никогда не убьют народ Украины и стремление украинцев к свободе».