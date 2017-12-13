«Вашингтон еще вернется к вопросу о Крыме»

Однажды Вашингтон «вернется к вопросу Крыма», пообещал госсекретарь США Рекс Тиллерсон, выступая на форуме «Решение проблем внешней политики» в Вашингтоне.

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«Мы вернемся к вопросу Крыма. Я знаю, что президент [России Владимир] Путин дал понять, что это не будет обсуждаться за столом переговоров. В определенный момент будет», — заявил Тиллерсон.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на заявление Тиллерсона, в очередной раз подчеркнув, что вопрос о принадлежности Крымского полуострова не подлежит обсуждению.

«Что касается Крыма, то здесь добавить нечего. Эта тема никоим образом не подлежит какому-либо обсуждению», — сказал Песков.

Впрочем, эту мысль до западных политиков, все еще пытающихся оспорить статус Крыма, вот уже три года пытаются донести как президент Владимир Путин, так и глава МИД РФ Сергей Лавров. Причем глава российского дипведомства в последний раз говорил о Крыме совсем недавно. 30 ноября, отвечая на вопрос газеты Libero о том, останется ли Крым в составе РФ навсегда, Лавров повторил, что полуостров останется в России, а эту тему можно назвать закрытой.

Глава МИД напомнил, что речь идет о «свободном, демократическом волеизъявлении жителей Крыма». По словам Лаврова, проведение референдума было единственным способом защитить интересы народа Крыма перед лицом новых властей Украины. «Сегодня очевидно, что выраженная на референдуме воля жителей полуострова позволила им избежать ужасов гражданской войны — того, что на протяжении более трех лет киевские власти вытворяют в Донбассе», — добавил министр.

Кстати, упомянув Крым в своей речи в Вашингтоне 12 декабря, госсекретарь США тут же оговорился, что пока в приоритете у США все же решение проблемы на востоке Украины. «Задача, которая требует немедленного решения — прекращение насилия, которое продолжается на востоке Украины. Случаев гибели мирных граждан в 2017 году стало больше, чем в 2016. Нарушений перемирия стало больше на 60%, и мы обязаны снизить насилие на востоке Украины», — сказал Тиллерсон.

Он добавил, что на этом направлении Вашингтон пытается работать с Россией, чтобы «понять, возможно ли прийти к какому-то соглашению по мандату для миротворческих сил ООН, которые смогут положить конец насилию».

В ходе своего выступления в Вашингтоне Тиллерсон призвал Киев выполнить обязательства по Минским соглашениям, а также напомнил, что украинским властям предстоит еще немалая работа по проведению в стране реформ.

Россия же, по словам Тиллерсона, должна «использовать свое влияние на повстанческие силы, которые она поддерживает на востоке Украины, чтобы прекратить насилие и вернуться к реализации Минских соглашений».

Этот призыв Тиллерсона в адрес РФ уже прокомментировали в Совете Федерации. Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев предложил Вашингтону сосредоточиться на выполнении Минских соглашений Киевом, а не Москвой. «Тогда многое бы, возможно, встало на свои места значительно быстрее», — отметил Косачев в беседе с РИА Новости.

«Хотелось бы быть оптимистом и увидеть в этом заявлении готовность США заморозить свои претензии к России по Крыму и реально вложиться в поиск путей урегулирования кризиса на юго-востоке Украины», — добавил политик.

7 декабря госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Вашингтон хотел бы снять санкции с России, но для этого необходимо разобраться с украинским вопросом. Об этом он рассказал после встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым. «Мы дали России понять, что вопрос Украины должен быть решен. Нам бы очень хотелось бы восстановить отношения», — сказал он.

Напомним, что основная коллизия заключается в разном взгляде на последовательность реализации положений «Минска-2» в Москве и в Киеве. Украинская сторона считает первичным исполнение пункта 9 о восстановлении контроля центра над государственной границей с Россией. Представители ЛДНР и России полагают, что сначала надо обеспечить реализацию пункта 5 о помиловании и амнистии всех ополченцев и сочувствующих и пункта 11 о проведении конституционной реформы страны, предполагающей децентрализацию.