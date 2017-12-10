Великобритания ведет «прохладную войну»

Глава британского минобороны Гэвин Уильямсон заявил в интервью изданию Daily Mail, что Россия и Соединенное Королевство находятся в состоянии «прохладной войны». По мнению министра обороны Великобритании, против его страны Россия ведет войну на разных уровнях.

Также он обвинил Москву в том, что она старается «невероятно активно» причинить ущерб интересам Лондона.

В связи с такой ситуацией британцам «нельзя проявлять благодушие», заявил Уильямсон.

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«Мы должны убедиться, что у британской армии и флота есть ресурсы, чтобы справиться с этим [вызовом]», — подчеркнул министр обороны Великобритании.

Также Гэвин Уильямсон заявил, что методы ведения военных действий сегодня сильно изменились. Глава британского минобороны убежден, что Кремль прибегнет к любым средствам, лишь бы подорвать интересы Великобритании и Запада.

В середине ноября, выступая с речью на приеме лорд-мэра лондонского Сити, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй предупредила правительство России, что ему не удастся «подорвать устойчивость европейских демократий» — именно этим, по мнению Мэй, и занимается Кремль.

Тереза Мэй также передала России «очень простое послание» — по мнению британского премьера, Российская Федерация не преуспеет в своих «коварных планах», поскольку недооценивает, во-первых, устойчивость демократий, а во-вторых — «несокрушимую привлекательность свободных и открытых обществ и приверженность западных государств к союзам».

В начале ноября министерство обороны Великобритании направит в Румынию четыре истребителя с целью патрулирования пространства над Черным морем, заявил глава британского оборонного ведомства Гэвин Уильямсон.

«Перед лицом все более самоуверенной России Великобритания заметно активировала свои усилия по обеспечению безопасности Европы, и сегодня я объявляю о новом пакете мер, который доказывает, что мы продолжаем играть ключевую роль в обеспечении европейской безопасности», — подчеркнул политик.

Несколько дней спустя после отправки истребителей в Румынию, глава Пентагона Джеймс Мэттис встретился с Уильямсоном.

«Со времен войны в окопах Первой мировой войны до противостояния российской агрессии и решения проблемы с ИГ сегодня, Британия была самым близким партнером США на протяжении столетия», — заявил Гэвин Уильямсон.

Министры обороны США и Великобритании обсудили борьбу с террористами в Ираке и Сирии и «самоуверенность Кремля».

Британия стоит бок о бок с США и союзниками НАТО, заявили в минобороны Соединенного Королевства по итогам встречи.

В сентябре министр иностранных дел России Сергей Лавров на полях 72-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке обсудил с главой МИД Великобритании Борисом Джонсоном перспективы налаживания политического диалога и активизации российско-британских контактов.

«Главы внешнеполитических ведомств обсудили перспективы налаживания политдиалога и активизации российско-британских контактов в различных областях. С российской стороны была подчеркнута важность нормализации отношений через взаимоуважительный и равноправный диалог на основе обоюдного учета интересов», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИДа России. Кроме того, отмечается, что Москва выразила готовность к встречным шагам в случае корректировки руководством Великобритании политики на российском направлении.

16 ноября посольство России в Великобритании запросило материалы о якобы вмешательстве Москвы в референдум по выходу Британии из ЕС. С данной просьбой дипмиссия обратилась в университеты Великобритании и США, на чьи исследования ссылаются британские СМИ.

«К сожалению, британская пресса практически всегда ссылается на неопубликованные документы и другие источники закрытого характера. Поскольку в последних из них, касающихся российско-британских отношений, делаются ложные обвинения в наш адрес, мы обратились в соответствующие университеты — Эдинбурга и Суонси в Великобритании и Беркли в США — с просьбой направить нам исходные материалы», — сообщили в посольстве.

Посольство РФ заявило, что российские специалисты должны иметь возможность «ознакомиться с их методологией и проверить их выводы».

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о начале расследования вмешательства Кремля в исход референдума по Brexit — якобы на текущий момент были обнаружены доказательства причастности пророссийских агентов к распространению дезинформации среди британского общества.