«Речь идет о пленных и их близких»

На полях заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ, которое проходит в Вене, по инициативе украинской стороны встретились главы МИД России и Украины Сергей Лавров и Павел Климкин.

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По словам Лаврова, Климкин попросил о встрече с ним еще 5 декабря. «Буду сегодня пытаться встретиться с Лавровым, поговорить о наших заключенных, наших политических заключенных, поскольку очень важно эмоционально, не столько политический момент», — говорил Климкин в день встречи.

В кулуарах Совета министров иностранных дел ОБСЕ Климкин объяснил журналистам, для чего он хочет «коротко встретиться» с Лавровым.

«Я хочу воспользоваться [встречей] и поставить эти две темы — политзаключенные и те, кто удерживается на оккупированном Донбассе. Здесь есть много важных вопросов, поскольку должны освободить всех и быстрее, должны освободить как можно скорее», — сказал он.

Отвечая на вопрос, состоится ли обмен пленными до конца декабря, он сообщил, что хочет получить поддержку Лаврова в этом вопросе. «А для чего я встречаюсь? Для того, чтобы в конце концов получить его поддержку в этом деле. Это касается и временных рамок, и того, что должны вытянуть как можно больше наших ребят оттуда. Именно такая тема», — сказал он.

Также Климкин заявил, что «говорить о миротворческой миссии [ООН на Украине] после сегодняшних заявлений Лаврова, наверное, мало имеет смысла, наверное, коснемся так или иначе». Речь шла о заявлениях, сделанных Лавровым по итогам его встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

По словам главы российской дипломатии, у Москвы и Вашингтона по вопросам Украины и размещения миротворческой миссии ООН в Донбассе «еще меньше совпадающих подходов», чем по Сирии.

Сам Климкин, к слову, также встретился с с руководителем американского Госдепа. По словам Климкина, в ходе этой встречи с Тиллерсоном они обсудили, «как дальше строить давление на Россию». Кроме того, Климкин заявил, что их встреча с госсекретарем была «классной» по атмосфере.

«Многие вопросы обсудили о том, что мы делаем вместе с ним и [спецпредставителем Госдепартамента США по вопросам Украины] Куртом Волкером по продвижению [миротворческой] миссии, что делать дальше, как дальше строить давление на Россию, в том числе и в контексте реализации новых американских санкций», — сказал он.

На встрече же с Лавровым главной темой для обсуждений был обмен военнопленными.

«С министром иностранных дел России Лавровым обсудил вопросы обмена пленными. Должны реально продвинуться в этом вопросе в последующие недели. Речь идет о людях и их близких», — написал Климкин в своем твиттере по итогам встречи с главой МИД РФ.

В конце ноября украинские СМИ со ссылкой на источник в Службе безопасности Украины сообщали, что Киев и самопровозглашенные ДНР и ЛНР согласовали списки на обмен пленными. По его словам, стороны подали списки не больше недели назад. Источник отметил, что у представителей ДНР и ЛНР список значительно больше, чем у Киева, однако не уточнялось, какое в нем количество пленных. При этом ополченцы подтвердили не всех лиц, указанных в списках украинской стороны.

«Тех, на кого у них есть что-то серьезное, тех не подтвердили. Военных, а также людей, которые подозреваются в сотрудничестве с СБУ, украинской разведкой, пограничниками, ССО, этих подтвердили», — сказал источник в СБУ. Он добавил, что в настоящий момент ведомство ждет отмашки, которая приблизительно должна произойти в течение месяца.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, пояснил, что ситуация с условиями обмена непростая. «В любом случае, лидеры этих непризнанных республик, согласившись с инициативой, они отметили, что еще предстоит согласовать все детали освобождения с Киевом. А здесь ситуация очень непростая», — сказал он. По его словам, в данной ситуации возникает много различных проблем.