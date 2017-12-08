«Венгры покидают Закарпатье»

Этнические венгры покидают Закарпатскую область, заявил глава МИД Украины Павел Климкин по итогам встречи с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто. «Министерскую встречу ОБСЕ завершаем на позитиве. Приятный разговор с венгерским коллегой, — написал Климкин в твиттере. --

Этнических венгров в Закарпатье уже не 150 тысяч и даже не 100 тысяч, люди покидают регион».

В связи с этим, отметил Климкин, у Будапешта и Киева общая задача — помочь общинам. В свою очередь, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто попросил отправить постоянную миссию ОБСЕ в Закарпатскую область из-за напряженной ситуации в регионе.

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В ходе заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ он заявил, что Венгрия обеспокоена напряженностью на Закарпатье, где проживают 150 тыс. венгров. «Там происходили антивенгерские демонстрации, к которым присоединились жители других регионов Украины, в ходе которых происходили надругательства над национальными символами и скандировались антивенгерские лозунги. В связи с этим мы настаиваем на постоянном присутствии специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Закарпатской области», — высказал позицию Будапешта Сийярто.

Глава венгерского МИДа также особо подчеркнул, что украинский закон «Об образовании» полностью противоречит обязательствам страны, в том числе перед ОБСЕ, так как ограничивает людей в праве получать образование на родном языке.

В конце октября Будапешт наложил вето на созыв саммита НАТО — Украина в декабре, правительство Венгрии не стало поддержать интеграционные североатлантические устремления Украины. Петер Сийярто отметил тогда, что до начала сентября Венгрия была самым ярым и активным сторонником сближения Украины и альянса, но принятие нового закона об образовании (ограничивающего использование языков национальных меньшинств в украинских школах) стало «ударом в спину» венгерскому народу.

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил в середине октября, что в Закарпатской области «украинского государства нет».

«Я езжу в Закарпатье каждый месяц, и я вас уверяю, что украинского государства там как не было в 2014-м, так и нет сейчас», — заявил Саакашвили. По его словам, «здесь вопрос не в политике Венгрии, а в отсутствии политики Украины».

«Например, если ты приезжаешь в Берегово, то там вообще не чувствуется украинского государства: там венгерские флаги, венгерское образование, венгерское финансирование частных бизнесов», — сказал он.

В российском Совфеде назвали политику Украины по отношению к национальным меньшинствам «абсолютно неправильной». Об этом заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков. «Они значительную часть неукраиноязычных граждан делают врагами. То есть украинские власти строят не демократическое, не гражданское общество, а фактически тоталитарное, ультранационалистическое государство», — отметил сенатор.

Цеков не исключил, что в случае, если Киев «не перестанет принижать национальные меньшинства», может произойти эскалация конфликта между населением Закарпатья и украинскими властями. «Настроения по самоопределению на Закарпатье были давно. У них там сформировалось уже общество, в частности русинов, которое, безусловно, в этом направлении будет работать», — сказал Цеков.

Вице-премьер Венгрии Жолт Шьемен в середине ноября заявил, что этнические венгры за рубежом, в том числе в Закарпатской области Украины, имеют право на автономию.

В ответ на это премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что шантажировать страну «не позволит».

«Мы толерантное демократическое государство, мы полностью поддерживаем и обеспечиваем права национальных меньшинств. Но нужно помнить, что это Украина, наш родной язык — украинский, и он требует уважения абсолютно всех граждан Украины. Мы никому не позволим, как большая европейская 45-миллионная страна, разговаривать с нами в тоне шантажа», — подчеркнул Гройсман.

В 2014 году, через несколько месяцев после событий «евромайдана» на Украине, пастор Лорант Гегедюш провел акцию в поддержку венгерского меньшинства у диппредставительства Венгрии на Украине. Около трехсот участников демонстрации скандировали лозунги «Самоопределение Закарпатью!», «Венгрия требует возвращения Закарпатья!», «Даешь право на самоопределение, Крым — России, Закарпатье — Венгрии». Во время акции они передали в МИД Венгрии петицию «За Закарпатье», требуя, чтобы Венгрия признала результаты референдума в Крыму. Тогда же премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обратился к властям Украины с требованием автономии и двойного гражданства для венгров, проживающих на территории Украины.