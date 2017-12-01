Премьер не пойдет в президенты

Партия «Единая Россия» поддержит действующего президента России Владимира Путина, если он решит баллотироваться на пост главы государства в 2018 году. О курсе партии рассказал премьер-министр Дмитрий Медведев, по совместительству являющийся главой «Единой России».

В случае выдвижения Путина Медведев «безусловно и недвусмысленно» поддержит его кандидатуру.

Это решение Медведев обосновал тем, что Владимир Путин, по мнению «Единой России», является успешным президентом.

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Медведев подчеркнул важность легитимности предвыборного процесса — выдвижение Путина обязательно должно происходить в рамках законодательства. При этом он отметил, Путин может идти как самовыдвиженец или же от «Единой России».

Глава российского правительства также подчеркнул, что, по его мнению, абсолютно нормальна ситуация, когда один человек находится у рычагов власти на протяжении многих лет, раз за разом побеждая на выборах — в рамках действующего законодательства.

Это же, по словам Медведева, касается и других стран, например, в Германии христианские демократы и Ангела Меркель приходили к власти на протяжении многих лет, и это «ни у кого не вызывает сомнений». Премьер-министр РФ отметил, что все события, осуществляемые в рамках конституционных полномочий и основывающиеся на народовластии, на публичном мнении — все они соответствуют закону.

Медведев не преминул подчеркнуть, что партия окажет поддержку Владимиру Путину «вне зависимости от формы выдвижения» на пост президента.

Дмитрий Медведев также объявил о том, что в 2017-2018 годах не собирается участвовать в президентской гонке.

«В текущем политическом периоде», заявил он, в качестве главы государства Медведев себя не видит, но работать на посту премьера «на благо страны» продолжит. Медведев также назвал себя счастливым в плане работы в правительстве человеком — для него работа не только приносит вызовы, но и удовлетворение. «Мне нравится жить и работать в России», — подчеркнул премьер.

Он также положительно охарактеризовал тенденцию на изменения в губернаторском корпусе российских регионов.

Медведев отметил, что этот процесс начался «8-10 лет назад», и омоложение губернаторских позиций идет полным ходом.

Также Медведев коснулся темы санкций. По его словам, если «говорить откровенно», то «мы весь двадцатый век провели под санкциями». Он также уверил журналистов, что «и под санкциями Запада проживем».

Кроме того, Медведева на пресс-конференции спросили, что будет с рублем и в чем хранить сбережения. «Рубль отвязался от курса нефти, — заверил премьер. --С учетом того, что большая часть нашего населения хранит сбережения в рублях, рассчитывается в рублях и получает зарплату в рублях, ответ на этот вопрос очевиден», — отметил глава правительства.

Про технологическое развитие Медведев сказал, что

«как-то в этот стремительно движущийся поезд запрыгнуть надо успеть».

«Пока мы не очень умеем наши технологические разработки выводить в серию и монетизировать, коммерциализировать. Мы умеем изобретать и выдумывать, продавать — нет. Бизнес должен вкладываться в НИОКР и IT», — заявил премьер-министр РФ.

Медведев признался, что еще недавно ему приходилось крупные фирмы «палками загонять» в высокотехнологичную сферу — для привлечения инвестиций в НИОКР и сферу информационных технологий.