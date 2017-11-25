Президент Украины Петр Порошенко в ходе своего выступления на V саммите проекта Евросоюза «Восточное партнерство» рассказал о четырех направлениях, в рамках которых, по его замыслу, должно развиваться сотрудничество с ЕС.

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Каждая страна «Восточного партнерства» видит такое сотрудничество по-своему. Украина рассчитывает, прежде всего, на так называемые «четыре союза» — энергетический союз, цифровой единый рынок, таможенный союз и ассоциация с Шенгенской зоной. Мы хотим больше Европы на Украине», — сказал политик.

По его словам, несколько лет назад никто не мог себе представить, что «такие смелые и амбициозные проекты, как Соглашение об ассоциации и безвизовый режим» Украины и стран ЕС, станут реальностью.

«Мы на Украине помним сложные первые шаги перед тем, как Европейский Союз таки принял эти стратегические инициативы. Мы слышали миллионы оправданий, перемешанных усталостью и давлением. Прошли годы и эти инициативы стали нашей общей историей успеха», — указал украинский лидер.

Далее он от имени всего украинского народа поблагодарил председателя Европейского совета Дональда Туска и главу Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера «за реализацию этого исторического достижения».

Глава государства также сообщил, что «во время переговоров с участием президента Еврокомиссии, Европейских комиссаров, включая Еврокомиссара Иоганнеса Хана, стороны договорились о том, что Маршал-план для Украины построение дорожной карты также будут отработаны».

Позднее Порошенко рассказал и о перспективах продолжения оказания финансовой помощи со стороны ЕС, сообщает пресс-служба президента Украины.

«Договорились о том, что на следующей неделе Еврокомиссия выпустит коммюнике об очень амбициозном проекте макрофинансовой помощи на 2018 — 2019 годы. Три транша. Такой же объем. Причем начинаем работать прямо с января 2018 года», — сказал украинский лидер.

Другая страна постсоветского пространства — Армения – также подписала соглашение о сотрудничестве со странами Европейского союза.

«Участники саммита приветствуют подписание этого соглашения между Арменией и ЕС в рамках саммита. Участники мероприятия также приветствуют серьезный прогресс в работе над расширенным соглашением между государствами блока и Азербайджаном», — сказано в итоговой декларации саммита.

Новое соглашение Еревана и Брюсселя подразумевает широкое сотрудничество в различных сферах.

«Армения получит средства на развитие гражданского общества, борьбу с коррупцией, развитие альтернативных источников энергии, а самое главное — перспективы для развития бизнеса. Документ предусматривает допуск на европейские рынки некоторых товаров из Армении», — рассказал «Газете.Ru» источник, близкий к руководству закавказской республики.

По его словам, соглашение также позволит армянскому государству развивать совместные с ЕС проекты в области образования, охраны окружающей среды и научно-технической сферы.

«Наша республика сможет благодаря договору получить доступ к различным технологиям из Европы, наши ученые смогут приезжать в государства блока для участия в научно исследовательских программах, совместных с ЕС», — отметил источник.

При этом он подчеркнул, что Армения сохранит свое членство в Евразийском экономическом союзе, в который республика входит с января 2015 года.

«Эта была наша принципиальная позиция — сотрудничать с этими объединениями, так как оба по-своему для нас выгодны. И государства Евросоюза пошли нам навстречу», — заключил собеседник «Газеты.Ru».

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей после саммита «Восточное партнерство» заявил, что Минск будет работать над соглашением об отмене виз с Европейским союзом в 2018 году.

«В этом вопросе есть некоторые политические сложности, но они преодолимы», — сказал дипломат.

Также глава белорусской дипломатии подчеркнул, что его страна хотела бы сохранить нейтралитет и не отдавать предпочтение никакой из стран или союзов, сообщает польский ресурс EastBook.

«Мы находимся между двух огней. С одной стороны — Россия, со второй — Евросоюз, которые, к сожалению, соперничают между собой. Мы бы хотели избежать конфронтации. Мы хотим обсудить с нашими партнерами возможность совмещения двух векторов интеграции», — заявил Макей.