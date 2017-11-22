Конгресс национального диалога Сирии состоится

Министерство иностранных дел Сирии приветствовало заключительное заявление трехсторонней встречи президентов России, Ирана и Турции — Владимира Путина, Хасана Роухани и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи, сообщает сирийское информационное агентство САНА.

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Официальный источник в МИД по делам эмигрантов Сирии заявил: исходя из приверженности Дамаска поддержке любых политических усилий, уважающих суверенитет, независимость и территориальную целостность страны и способствующую сохранению жизней граждан, правительство страны приветствует заявление лидеров трех стран.

«Данная встреча является дополнением российско-сирийской встречи, прошедшей ранее, в результате которой стороны договорились продолжить борьбу с терроризмом и согласовали основные принципы организации политического процесса урегулирования и проведения конференции по межсирийскому диалогу, а также формирование комиссии для обсуждения статей действующей конституции и проведения выборов», — говорится в сообщении сирийского внешнеполитического ведомства.

Путин назвал переговоры по Сирии весьма обстоятельными, прошедшими в конструктивном и деловом ключе. По его словам, стороны предметно обсудили основные аспекты сирийского урегулирования, договорились и впредь прилагать самые активные усилия для решения главной задачи — установления мира и стабильности в стране, сохранения ее суверенитета, единства и территориальной целостности.

Также, национальные лидеры констатировали существенные успехи в совместной борьбе с терроризмом, подтвердили готовность наращивать взаимодействие для окончательного уничтожения террористических организаций «Исламское государство», «Джабхат ан-Нусра» (обе – запрещены в РФ), и других группировок.

«По нашему общему мнению, успехи на поле боя, приближающие освобождение от боевиков всей территории Сирии, открывают и качественно новый этап в урегулировании кризиса в целом. Имею в виду реальную перспективу достижения долгосрочной всеобъемлющей нормализации в Сирии, политического обустройства страны в постконфликтный период. Именно на это и ориентировано согласованное по итогам наших переговоров совместное заявление», — огласил Путин итоги заседания.

В документе определены приоритетные сферы дальнейшего сотрудничества России, Турции и Ирана, играющих ведущую роль в сирийской внутренней политике, и поставлены задачи на перспективу. Также, указывается приверженность взаимодействия трех государств работе в астанинском формате, который уже доказал свою эффективность, способствовал существенному снижению уровня насилия в Сирии и созданию условий для возвращения беженцев и внутренне перемещенных лиц.

«Как страны-гаранты, Россия, Иран и Турция продолжают плотно работать над укреплением режима прекращения боевых действий, устойчивым функционированием зон деэскалации, повышением доверия между сторонами конфликта. В этом плане намечены первоочередные шаги по активизации инклюзивного межсирийского диалога на основе резолюции 2254 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций», — говорится в документе.

Президент России также отметил поддержку Ираном и Турцией инициативы о созыве общесирийского форума — Конгресса национального диалога Сирии. Москва, Тегеран и Анкара условились провести это мероприятие на должном уровне, обеспечить участие в нем представителей широких слоев сирийского общества. МИДам стран, представителям спецслужб, оборонных ведомств было поручено дополнительно проработать вопрос о составе и сроках проведения Конгресса в Сочи.

«В целом имеется в виду собрать за столом переговоров делегатов от различных политических партий, внутренней и внешней оппозиции, этнических и конфессиональных групп.

Конгресс рассмотрит ключевые вопросы общенациональной повестки для Сирии, прежде всего связанные с разработкой параметров будущего государственного устройства, принятием новой конституции, проведением на ее основе выборов под надзором ООН. В результате появится стимул для активизации усилий по сирийскому урегулированию в рамках женевского процесса. Вновь подчеркну, судьбу Сирии должны определять сами сирийцы — как сторонники действующей власти, так и оппозиция», — пояснил Путин.

В ходе переговоров президенты договорились помогать сирийцам заново создавать инфраструктуру, возродить промышленность, сельское хозяйство, торговлю, вновь открыть социальные объекты: больницы, школы, детские сады. Также, была подчеркнута необходимость нарастить объемы гуманитарной помощи населению, полностью разминировать территорию Сирии, сохранить историческое и культурное наследие.

11 ноября Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп по итогам встречи «на полях» конференции стран-членов 25-го саммита форума «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество» во вьетнамском городе Дананг опубликовали совместное заявление, в котором подтвердили свою решимость нанести поражение ИГ.

Также, политики подтвердили, приверженность полному выполнению резолюции СБ ООН 2254, включая конституционную реформу и свободные и справедливые выборы в Сирии, которые безусловно должны пройти под надзором наблюдателей ООН. Ход голосования должен соответствовать максимально высоким международным стандартам транспарентности и подотчетности. Также, отдельно оговаривалось, что право отдать свой голос должно быть предоставлено всем сирийцам, в том числе — членам местных национальных диаспор.