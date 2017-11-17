«Великой Отечественной» на Украине больше нет

В Министерстве иностранных дел России прокомментировали поправки к закону «О статусе ветеранов» на Украине, в соответствии с которыми удаляется любое упоминание о Великой Отечественной войне, которое было решено заменить термином «Вторая мировая война».

Реклама

«Это является вопиющим проявлением политики киевских властей, направленной на насильственное стирание исторического прошлого своей собственной страны. Среди других подобных шагов — демонтаж памятников, массовое переименование улиц и населенных пунктов, запрет георгиевских ленточек. Кроме того, новое законодательство приравнивает ветеранов, героев Великой Отечественной войны к участникам Майдана», — говорится в тексте официального сообщения.

В министерстве подчеркнули, что подобные действия являются оскорблением памяти погибших во время Великой Отечественной войны, а также неуважением к ныне живущим ветеранам.

«Забывать о том, что Великая Отечественная война была одновременно одной из самых трагических, а также самых героических страниц истории целого ряда народов, проживавших в Советском Союзе, воевавших бок о бок и отдавших жизни ради потомков — это проявление огромного неуважения к предкам и своей истории», — говорится в комментарии российского МИДа.

Законопроект «О статусе ветеранов» был принят Верховной радой во вторник 14 ноября. За него проголосовал 241 депутат при необходимом минимуме в 226 голосов.

В тексте закона термины «Великая Отечественная война 1941-1945 годов», «Великая Отечественная», «Великая Отечественная война и война с Японией», «Великая отечественная война 1941-1945 годов и войны 1945 года с империалистической Японией» официально заменяются на «Вторая мировая война».

Это уже далеко не первая попытка Украины пересмотреть статус войны 1941-1945 года.

В июне текущего года президент Украины подписал закон, запрещающий публичную демонстрацию георгиевской ленты, которая используется в России в качестве одного из символов Победы в Великой Отечественной войне.

Новый украинский закон предполагает запрет на ношение георгиевской ленточки на сумках, одежде, автомобилях, а также ее пропаганду в средствах массовой информации, произведениях искусства и тому подобном.

За «публичную демонстрацию» предполагается штраф от 50 до 150 не облагаемых налогом минимумов гражданских доходов, то есть примерно от $850 — $2550. Если нарушителей задержат во второй раз, им придется платить уже штраф от 150 до 300 минимумов доходов или же их арестуют на срок до 15 суток. Сама же ленточка или предметы, на которых она будет размещена, будут конфискованы.

Даже дату 9 мая украинские власти стремятся отодвинуть на второй план как пережиток советской эпохи.

Вместо этого на уровне политиков даже предлагается перенести празднования на 8 мая, когда в Европе традиционно вспоминают жертв Второй мировой войны. Последний раз подобное предложение поступило всего несколько дней назад — глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил о готовности законопроекта по изменению календаря государственных праздников, предполагающий перенос выходного дня с 9 на 8 мая.

На Украине наметилась тенденция к уравнению статуса всех сторон, принявших участие во Второй мировой войне. Комментируя этим летом годовщину начала Великой Отечественной войны, Порошенко уравнял в статусе всех участников конфликта, в том числе солдат УПА, сражавшихся на стороне нацистов.

Тем не менее, на Украине подобное «уравнивание» пока остается лишь на уровне политических заявлений, в то время как в некоторых странах уже готовится законодательная платформа об уравнении сторон, воевавшим по обе стороны фронта.

Так, в октябре парламент Латвии одобрил законопроект, согласно которому статус ветерана Второй мировой войны получают также и лица, воевавшие на стороне нацистской Германии. В латвийском парламенте подчеркивают, что целью подобного шага является признание заслуг граждан Латвии, участвовавших в этом конфликте, независимо от того, против кого они воевали: нацистской Германии и ее союзников или СССР.