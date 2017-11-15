Путин поддержал предложение об обмене пленными в Донбассе

Президент России Владимир Путин по телефону обсудил с руководителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Александром Захарченко и Игорем Плотницким инициативу лидера общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктора Медведчука по обмену пленными между Украиной, ДНР И ЛНР.

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«После обращения ранее сегодня Виктора Медведчука и с учетом поддержки этой инициативы патриархом Московским и всея Руси Кириллом Владимир Путин вечером переговорил по телефону с руководителями ДНР и ЛНР Захарченко и Плотницким… Путин сообщил собеседникам, что он поддержал предложение Медведчука о масштабном обмене удерживаемыми с обеих сторон лицами. Захарченко и Плотницкий также в целом поддержали эту инициативу», — рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

По его словам, главы ДНР и ЛНР обратили внимание участников переговоров на то, что этот вопрос необходимо полноценно проработать и согласовать с представителями украинской стороны, сообщает РИА «Новости».

Чуть ранее Медведчук на встрече с Путиным и патриархом Московским и всея Руси Кириллом в Воскресенском Ново-Иерусалимском монастыре сообщил, что Украина готова освободить 306 человек в рамках обмена пленными в Донбассе, в свою очередь Киев ждет от ополченцев освобождения 74 человек до Нового года.

«Хотел бы обратиться к вам с просьбой, касающейся сотен людей и находящихся по обе стороны линии соприкосновения на востоке в условиях лишения свободы. Сегодня ровно 14 месяцев как не проходят обмены», — сказал на встрече Медведчук.

По его словам, причиной создавшейся ситуации является то, что согласно минским соглашениям, обмены должны производиться по формуле «всех на всех».

«У Украины на сегодняшний день возникли сложности выполнения этого принципа, они заключаются в том, что объективно согласно действующему законодательству в настоящее время нельзя реализовать этот принцип в отношении всех, в первую очередь в отношении тех, кто привлекается за особо тяжкие преступления», — пояснил Медведчук.

Этот обмен, сообщил украинский общественный деятель, может стать первым в обмене «всех на всех».

«Именно поэтому я хочу обратиться к вам с просьбой, используя ваш авторитет, проявить гуманизм, обратиться к главам непризнанных республик — господам Захарченко и Плотницкому — провести этот обмен как первый этап обмена всех на всех и освободить указанных лиц. Таким образом почти 380 человек могло бы вернуться домой, к родным, близким и семьям», — сказал Медведчук.

По его заверению, «это был бы очень серьезный шаг и в реализации минских соглашений и в вопросах мира на Донбассе».

«Я сделаю все, что от меня зависит, переговорю с руководством и Донецкой республики, и Луганской республики. Надеюсь, что то, что вы предлагаете, будет реализовано», — ответил на это Путин.

«Владимир Владимирович, мы с вами обсуждали эти темы, я знаю, что вы близко к сердцу воспринимаете судьбу людей, митрополит Онуфрий неоднократно ко мне обращался», — отметил, в свою очередь, патриарх. Он добавил, что «такая акция в первую очередь носит гуманитарный характер».

«Страдают люди, являются жертвами тяжелого конфликта, поэтому я со своей стороны хотел бы тоже просить вас поддержать (предложение) и совместными усилиями могли бы осуществить обмен», — сказал глава РПЦ.

Ранее специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью украинскому изданию «Громадське» рассказал, что возвращению пленных с обеих сторон конфликта в Донбассе могли бы поспособствовать миротворческие войска ООН.

В июле полпред России в контактной группе по Украине Борис Грызлов заявил, что группа близка к согласованию числа пленных для обмена по принципу «всех на всех».

Чуть ранее делегации ДНР и ЛНР, а также представители России демонстративно покинули переговоры гуманитарной подгруппы контактной группы в Минске.

«Это было сделано в знак протеста против неконструктивной позиции Киева. Представитель Украины Ирина Геращенко заявила, что Киев будет вести переговоры по вопросу обмена пленными только с ОБСЕ и «РФ-оккупантом», — сообщала руководитель рабочей группы по обмену военнопленными ЛНР Ольга Кобцева.