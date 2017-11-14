«Трамп — открытый, доброжелательный человек»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о своих впечатлениях от общения с президентом США Дональдом Трампом в ходе саммита АСЕАН в Маниле, передает «Интерфакс».

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«Я впервые встретился на таком мероприятии с действующим президентом Соединенных Штатов в ходе ужина, который давали в честь 50-летия АСЕАН. Поскольку президент Дональд Трамп сидел практически рядом со мной, мы могли пообщаться, поговорить», — сообщил Медведев.

Медведев рассказал, что его впечатление от общения с Трампом совпало с тем, что говорил президент России Владимир Путин. «Впечатление такое, оно совпадает с тем, что недавно сказал Путин на эту тему: он открытый, доброжелательный человек, с которым можно комфортно говорить по самым разным темам», — пояснил премьер.

При этом, как ранее писали СМИ, по фотографиям с саммита можно сделать вывод, что Медведев и Трамп встретились, но не поговорили. Почти на всех кадрах их разделяют другие люди, например, премьер госсовета КНР Ли Кэцян или премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук. На снимках также нет и момента возможного рукопожатия премьер-министра России и президента США.

Сам президент России после первой встречи с Трампом говорил, что крайне важной чертой американского президента, наличие которой позволяет надеяться на продолжение диалога, является умение слушать.

«Что меня удивило немножко, чего я от него не ожидал и что, я считаю, очень важно для человека, который занимается общественной деятельностью, политикой, — он умеет слушать. Во всяком случае, у нас разговор складывался таким образом. Даже если ему чего-то не нравится или он с чем-то не согласен, задает вопросы, реагирует на аргументы собеседника, это важно. Я считаю, что это положительно. И если у нас так будет диалог идти, то в этом смысле, как вы сказали, в человеческом, есть все шансы надеяться на то, что диалог будет развиваться дальше», — отвечал на соответствующий вопрос российский лидер.

Кроме того, президент России несколько раз давал характеристики Трампу еще даже до их первой встречи. Однако нельзя сказать, что российский президент был многословен на эту тему. В ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме Путину даже пришлось поправить журналиста, который в своем вопросе приписал президенту слова, которых он не говорил об американском президенте — якобы во время предвыборной кампании Трампа, Путин назвал его «выдающимся, талантливым и чрезвычайно умным человеком».

«Зачем вы все передергиваете?… Вы посмотрите, что я сказал. Я на ходу сказал, что

Трамп — яркий человек. А что, неяркий? Яркий. Но никаких других характеристик я ему не давал.

Но вот на что я точно обращаю внимание, что я точно приветствую и не вижу здесь ничего плохого, наоборот: господин Трамп заявил, что он готов к полноформатному восстановлению российско-американских отношений. Что здесь плохого? Мы все это приветствуем, а вы — нет?», — ответил на это президент.

Одна из самых известных фраз российского президента о Трампе была сказана им в Китае во время пресс-конференции в рамках саммита БРИКС. Тогда Владимир Путин назвал наивным вопрос о возможном разочаровании президентом США Дональдом Трампом. «Что касается разочарования или не разочарования. Ваш вопрос звучит очень наивно.

Он же не невеста мне, а я ему тоже не невеста, не жених. Мы занимаемся государственной деятельностью.

У каждой страны есть свои интересы, Трамп в своей деятельности руководствуется интересами своей страны, я — своей. Я очень рассчитываю, что нам удастся находить какие-то компромиссы при решении двусторонних проблем», — заявил тогда Путин.

Описывая свою последнюю встречу с Трампом, которая прошла «на ногах» во время недавнего саммита АТЭС, Путин дал положительную оценку своему общению с американским лидером. «Я не знаю про его привычки, мы мало знакомы, но президент Соединенных Штатов ведет себя в высшей степени корректно, доброжелательно, и у нас нормальный диалог. Он воспитанный человек и комфортный в общении для совместной работы», — сказал Владимир Путин во время пресс-конференции на саммите АТЭС.