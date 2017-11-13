«Практически полное» восстановление

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что взаимоотношения стран восстановились практически полностью, передает корреспондент «Газеты.Ru». «Наши отношения восстановились практически полностью», — сказал президент России.

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Президент России также подчеркнул, что товарооборот между Россией и Турцией восстановился. «Были потери в товарообороте в прошлом году, когда он снизился на 34%, но сейчас уже восстановился на 38%», — сказал Путин.

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Российский лидер отметил, что восстановление сотрудничества идет, в том числе, по линии безопасности. Эрдоган в свою очередь также указал на восстановление сотрудничества. В настоящий момент проводится встреча глав государств в закрытом формате. После этого пройдет заседание в расширенном формате, а затем, как ожидается, Путин и Эрдоган выступят с заявлениями для прессы.

Как отмечал ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе встречи в Сочи сосредоточат свое внимание на обсуждении ситуации в Сирии. Эту же информацию озвучивал помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, лидеры обсудят двустороннее сотрудничество, а также ситуацию в Сирии, в частности — подготовку к конгрессу народов Сирии и конгрессу национального диалога и возможность приглашения на него представителей курдской партии «Демократический союз» (PYD).

Предыдущая встреча между Путиным и Эрдоганом состоялась в Анкаре 28 сентября. Как и на нынешних переговорах, одной из центральных тем обсуждения являлось регулирование ситуации в Сирии.

После разговора с Эрдоганом Путин заявил, что «подтверждена готовность следовать достигнутым в середине сентября в Астане на шестой международной встрече по Сирии окончательным договоренностям по созданию четырех зон деэскалации, в том числе — в крупнейшей из них в провинции Идлиб.

Путин также напомнил, что инициатива о создании зон деэскалации в Сирии появилась на майской встрече с Эрдоганом в Сочи. «Надо признать, что работа по реализации данной идеи была очень непростой как для вовлеченных в сирийский конфликт сторон, так и для стран-гарантов астанинского процесса — России, Турции, Ирана», — подчеркнул Путин. Однако несмотря на трудности, удалось добиться положительного результата в вопросе сирийских зон деэскалации, добавил он.

«Считаю эти договоренности нашим общим, исключительно важным успехом, успехом и нашего друга, господина Эрдогана, потому что это он — один из инициаторов этого процесса», — подытожил президент России.

После прошлых переговоров между лидерами России и Турции еще более скандально выглядит сделанное перед вылетом в Сочи заявление Эрдогана о том, что Россия должна вывести войска из Сирии.

«Говорится, что военным путем кризис не решить. Тогда пусть они отзовут своих военных, и решения кризиса будут политическими. Давайте вместе искать пути к выборам там», — сказал он.

Лидер Турции также отметил, что турецкая сторона выступала против ввода войск США в Ирак в 2003 году. «Но они вошли, сказав, что не останутся там. Ушли? Нет. Мир не глуп. Часто говорится одно, а делается другое, к сожалению. У Америки на севере Сирии пять баз, и еще восемь в других регионах — всего 13. Есть оружие, которое поставила туда Америка. У России в Сирии пять баз. Как быть с этими очевидными вещами?», — сказал он.

После последней встречи в Анкаре российский и турецкий лидеры несколько раз созванивались по телефону. В одном из разговоров Путин поздравил Эрдогана с отмечаемым в Турции 29 октября Днем Республики.

«Владимир Путин поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с отмечаемым 29 октября национальным праздником Турции — Днем Республики», — говорится в тексте поздравления, опубликованном на сайте Кремля.

Отмечается, что лидеры также обменялись мнениями по совместным энергетическим проектам двух стран, а также отметили важность наращивания усилий по обеспечению функционирования зон деэскалации и борьбе с боевиками террористических организаций в Сирии.