Прокуроры ищут агентов в наблюдателях

Воронежская областная прокуратура вынесла предупреждение общественной организации «Демократический центр» как потенциальному «иностранному агенту». Прокуратура усмотрела политическую деятельность Центра в наблюдении за выборами в Госдуму в 2011 году, а также обнаружила на его счете средства от иностранных организаций.

Возбуждению дела против воронежской НКО помешало одно обстоятельство – деньги из-за рубежа были получены до вступления в силу нового закона об НКО, который требует в таком случае регистрироваться в Минюсте в качестве «иностранного агента». Второе необходимое условие для того, чтобы попасть в этот реестр, — это неопределенное юридически «занятие политической деятельностью», однако опыт массовых проверок НКО, которые начались в марте, показывает, что прокуратура включает в это понятие, в частности, «организованное наблюдение за выборами».

Воронежская прокуратура потребовала от Центра изменить устав и название, которое «не содержит указание на характер деятельности». В случае поступления иностранных средств на счет организации она будет сразу признана «агентом». «Демократический центр» уже привлекал внимание правоохранителей – в декабре прошлого года в офисе организации, а также в домах ее активистов были проведены обыски в рамках «болотного дела».

Похожий случай с обнаружением вероятного «иностранного агента» произошел недавно в Костроме. Местному Комитету солдатских матерей вынесли предупреждение за то, что он принимал участие в наблюдении за голосованием на думских выборах 2011 года и получил зарубежный грант. Однако, как ранее подчеркивал Минюст, новый закон об НКО обратной силы не имеет и распространяется на правоотношения, возникшие с 21 ноября 2012 года.

Пока дела возбуждены в отношении двух НКО, уличенных прокуратурой в том, что они не успели зарегистрироваться как «иностранные агенты». Под подозрение прокуратуры попал Костромской центр поддержки общественных инициатив, руководители которого работали координаторами ассоциации «Голос» — первого попавшего под подозрение контролирующих органов потенциального «иностранного агента».