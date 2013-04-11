Суд не стал рассматривать дело Косенко по существу

Замоскворецкий суд Москвы в четверг продлил до 22 июля срок ареста фигуранта «болотного дела», инвалида II группы Михаила Косенко. Рассматривать его дело по существу – прокуратура настаивает на его принудительном психиатрическом лечении, как ожидалось, суд не стал.

Страдающий психическим заболеванием, у Косенко вялотекущая шизофрения, обвиняемый попросил суд об избрании более мягкой меры пресечения. «Я нахожусь под стражей более десяти месяцев, мое физическое и психическое состояние истощилось, в медицинской части изолятора нет необходимых лекарств, мне сложно переносить условия изоляции», - цитирует РАПСИ ходатайствовавшего о домашнем аресте Косенко. Но как и всякий предыдущий раз суд отказал ему в этом, согласившись с мнением следствия, что Косенко может воспрепятствовать расследованию или скрыться от преследования.

На суде над Косенко судья запретила обменяться документами подсудимому с адвокатом Валерием Шухардиным, который после этого заявил отвод судье. Это ходатайство равно как и ходатайство о назначении повторной судебно-медицинской экспертизы – прошлая была проведена почти девять месяцев назад.

В ходе суда представитель ГУВД Москвы отказался от имущественных претензий к Косенко, которые оценивались в 16 тыс. рублей. Когда обвиняемый попросил представить, какой же ущерб он нанес, представитель главка перечислила общий ущерб от столкновений оппозиционеров с ОМОНом: 27 шлемов противоударных, 14 жилетов, 29 резиновых палок, 19 противогазов, 2 мегафона, 8 радиостанций.

Косенко как и почти всех остальных фигурантов «болотного дела», следствие обвиняет по двум статьям, ч.2 ст. 212 УК («Участие в массовых беспорядках») и ч. 2 ст. 318 («Применение насилия в отношении представителя власти»). Косенко отрицает, что в его действиях против полицейских было насилие. ОМОН сам стал «набрасываться на людей, а люди оказывали сопротивление из чувства собственного достоинства», считает он.