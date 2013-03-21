Добровольцы пристыдили депутата

LizaAlert, организация добровольцев, занимающихся поиском пропавших людей, потребовала извинений за нелестные характеристики работы от депутата Госдумы от «Справедливой России» Ольги Епифановой. Об этом представители Liza Alert сообщили в четверг на своем сайте. Добровольцы обвинили законодательницу в нежелании вникнуть в проблемы добровольческого движения и «отсутствии логики между поводом для такого выступления и собственно проблемой пропавших».

«Объекты поиска выбираются добровольцами самостоятельно, мероприятия проводятся бессистемно и хаотично. Несогласованность приводит к тому, что добровольцы иногда нарушают планы полиции по розыску пропавшего без вести», — заявила Епифанова накануне в ходе пленарного заседания Госдумы. «Вместо того чтобы поливать грязью добровольцев, попутно кивая на Запад, мол, там все хорошо, Вы бы потрудились изучить этот вопрос», — говорится в заявлении организации.

«Знаете, Ольга Николаевна, когда осенью 2010 в подмосковном лесу умирала Лиза Фомкина, добровольцы как-то самостоятельно выбрали этот поиск. И он действительно был хаотичным — никто не знал, что делать. Все знали только одно: во что бы то ни стало надо «нарушить планы полиции» по ничегонеделанию. Знаете ли Вы, Ольга Николаевна, что тогда, в 2012-м, полицию отозвали с поисков, потому что праздник был, День города? А знаете ли Вы, кто нашел Лизу погибшей? Может, тогда в 2010-м кого-то наказать за гибель ребенка? — продолжают добровольцы. — Кроме того, мы с удивлением узнали из Вашего выступления, что у Вас, оказывается, есть «инициатива». Уверены, Вы иногда следите за новостями и несколько раз видели, что в том или ином регионе ищут ребенка. Простите, мы, очевидно, пропустили Вашу инициативу, когда просили помощи в поисках».

«Нас тысячи. И всем этим тысячам людей Вы публично с парламентской трибуны заявили, что они мешаются под ногами. Мы надеемся, Вам стало стыдно. И требуем от Вас публичных извинений за слова о нашей работе. P. S. И, кстати, не надо «решать финансовые проблемы организаций, участвующих в поисках детей». Мы, знаете, денег не берем. Это в вашем странном мире все деньгами решается. А в реальном все немного иначе», — пристыдили чиновницу в организации.

LizaAlert — добровольческий отряд, занимающийся поиском пропавших людей. Основная часть поисков проходит на территории Московского региона и близлежащих областей. Организация была создана осенью 2010 года после поисков заблудившейся пятилетней Лизы Фомкиной, которая вместе с тетей заблудилась в лесу недалеко от Орехово-Зуева.

Добровольческое движение привлекло внимание властей в середине прошлого года, когда низовое оппозиционное движение, сформировавшееся на рубеже 2011—2012 годов на волне протестов после выборов в Госдуму, активно подключилось к волонтерской деятельности, в том числе по ликвидации последствий наводнения в Крымске. Вскоре после этого властями была выдвинута инициатива формализовать добровольческое движение, определив его цели и задачи, а также формы его взаимодействия с органами исполнительной власти.

В настоящее время обсуждается проект Федерального закона «О добровольчестве (волонтерстве)», который разработан Советом федерации РФ. Вступление закона в силу планируется с 1 января 2014 года. Документ предусматривает определение уполномоченного органа, который будет разрабатывать госполитику в сфере поддержки добровольческой деятельности, вести реестр волонтерских вакансий, размещать информацию о государственных волонтерских программах, имеющих международное значение. Предусматривается, что уполномоченный орган будет определен правительством РФ. Волонтерские организации выступают категорически против бюрократизации своих инициатив. Более прочего они недовольны предложением формировать реестр волонтеров.