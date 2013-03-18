«Алло, Чавес»

По венесуэльскому телевидению снова будут показывать ток-шоу «Алло, президент», которое в свое время вел бывший президент страны Уго Чавес, сообщает американский испаноязычный телеканал Univision.

Передача «Алло, президент» впервые вышла в радиоэфир 23 мая 1999 года, а позже попала и в телеэфир. Свое желание попробовать себя в качестве телеведущего Чавес тогда объяснил тем, что хочет донести правду о происходящем в стране. В прямом эфире Чавес задавал вопросы своим министрам, общался с местными жителями и много шутил. С февраля 2007 года Чавес стал общаться со своим народом ежедневно по рабочим дням в течение полутора часов — с 20.00 до 21.30. А в августе того же года Чавес установил рекорд, общаясь с венесуэльским народом 7 часов 43 минуты. Во время трансляции из президентского дворца Чавес не сделал ни единого перерыва и лишь изредка выпивал чашку кофе.

Осенью 2007 года Чавес побил еще один рекорд – при тридцатиградусной жаре он вел свою передачу в течение 8 часов и 06 минут. В 2009 году Чавес решил в очередной раз удивить мир. Он заявил о намерении провести 4-дневный теле- и радиомарафон в рамках своей еженедельной программы. «Программа начнется в четверг, продолжится в пятницу и субботу и завершится в воскресенье вечером или ночью», — так отрекламировал Чавес свою передачу. В мае прошлого года легендарной телепрограмме Чавеса исполнилось 13 лет, однако президент Венесуэлы тогда не смог отметить годовщину своего шоу из-за болезни. «Без «Алло, президент» по воскресеньям такая скучища», — пошутил Чавес по этому поводу.

За 13 лет пребывания у власти Чавес провел 378 воскресных телемарафонов. За это время президент выходил в эфир из 259 населенных пунктов Венесуэлы и много раз вел ее в ходе зарубежных поездок, вещая через спутник из Гватемалы, Доминиканской Республики, Бразилии, Аргентины и с Кубы. Подсчитано, что Чавес провел в эфире своего любимого политического шоу в общей сложности 1656 часов.

Возобновленное шоу Чавеса будет представлять собой сборник лучших моментов из программы с Чавесом. «Каждое воскресенье мы будем показывать для вас лучшее из того, что с нами было. Шоу будет транслироваться каждое воскресенье в 11.00 (15.30 мск) и длиться около трех часов. Мы покажем вам встречу Чавеса с Фиделем Кастро, передачу о Хосе Марти, покажем передачи, посвященные бейсболу», — заявил министр связи Венесуэлы Эрнесто Вильегас.