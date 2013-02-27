Ракета к саммиту G8

В столице Северной Ирландии Белфасте обнаружили зенитно-ракетную установку и снаряд к ней — это произошло в ходе операции в рамках расследования деятельности ирландских сепаратистов: 17–18 июня 2013 года в Ольстере пройдет саммит лидеров «большой восьмерки», и в преддверии его британские антитеррористические подразделения значительно активизировали свою работу.

7 декабря правоохранители Северной Ирландии арестовали четверых предполагаемых участников «Ирландской республиканской армии» (ИРА), подозреваемых в изготовлении и закладке бомбы в городе Лондондерри. Взрывное устройство обнаружили накануне визита главы госдепартамента США Хиллари Клинтон в Белфаст в 2009 году для встречи пятилетнего юбилея создания объединенного католическо-протестантского правительства.

Ракетный снаряд был найден в ходе обыска в частном доме в Белфасте накануне вечером. Об этом сообщили представители британской полиции. По данным правоохранительных органов, экстремисты намеревались использовать ее для совершения теракта. По данным местных СМИ, пока сводный отряд полицейских и военнослужащих производил изъятие ракетного арсенала в доме на Готорн-стрит, близлежащие здания были эвакуированы. Изъятое вооружение передано на экспертизу.

Главным местом проведения встречи G8 станет гольф-курорт Лох-Эрн около города Эннискиллен в округе Фермана, на юго-западе Северной Ирландии. Уже около 3000 сотрудников сил безопасности в Англии вызвались принять участие в операции по обеспечению безопасности на саммите в июне.