Роман Абрамович родился в 1966 году в Саратове в семье учительницы и снабженца. Еще в детстве будущий бизнесмен остался сиротой: его мать умерла от болезни, когда мальчику был год, а отец, работавший в совнархозе в Коми, погиб в результате аварии на стройке, спустя еще три года. С тех пор воспитанием ребенка занимались бабушка и дядя.

После школы Абрамович пошел в армию, где служил в артиллерийских частях во Владимирской области. Окончив службу, он поступил в Ухтинский индустриальный институт, однако не окончил его и занялся предпринимательством. В 1989 году он приобрел свою первую компанию — кооператив «Уют», занимавшийся продажей детских пластмассовых игрушек. Затем Абрамович стал биржевым брокером и переключился на торговлю нефтепродуктами.

В середине 90-х бизнесмен познакомился с Борисом Березовским. Именно он, как писали СМИ, и предложил молодому Абрамовичу заняться нефтяным бизнесом. При этом сам бизнесмен отрицал то, что Березовский был его наставником. Тем не менее, их партнерство оказалось успешным: в 1996-м структуры, связанные с Абрамовичем и Березовским, выкупили более 70% акций недавно созданной компании «Сибнефть».

Еще спустя несколько лет бизнесмен начал политическую карьеру — в 1999-м Роман Абрамович стал депутатом Госдумы от Чукотского одномандатного округа. Менее чем через год он решил баллотироваться на пост губернатора региона. Его кандидатуру поддержал в том числе Анатолий Чубайс. На выборах Абрамович одержал победу с 90,61% голосов. Несмотря на многочисленные заявления о намерении уйти в отставку, на этом посту он задержался на восемь лет. За это время Чукотка стала единственным бездотационным регионом Дальнего Востока.

Параллельно с управлением регионом Абрамович продолжал развивать и свой бизнес. Так, он объединил алюминиевые и энергетические активы «Сибнефти» с компанией Олега Дерипаски «Сибирский алюминий» в совместную компанию «Русал». В июне 2001 года журнал Forbes впервые включил его в список самых богатых людей планеты. А в 2003-м Абрамович заключил сделку, благодаря которой его имя стало известно во всем мире. Бизнесмен купил английский футбольный клуб «Челси». При нем команда выиграла 21 трофей.

Со временем Абрамович начал распродавать свои активы. К 2005 году он продал свой пакет акций «Русала» Дерипаске, а затем избавился и от «Сибнефти». Компанию за $13 млрд приобрел «Газпром», что стало крупнейшей сделкой для российского бизнеса. В 2022-м из-за санкций ему пришлось расстаться и с «Челси». Несмотря на это, Абрамович все еще остается одним из богатейших людей в России и является акционером компаний Evraz, «Норникель», «Ренессанс Страхование».

«Деньги не могут принести счастье. Независимость — да, в какой-то степени», — говорил бизнесмен в интервью The Observer.

Абрамович был женат трижды. Впервые он женился сразу после армии, его избранницей стала Ольга Лысова, но брак оказался недолгим. Пара развелась уже через три года. После этого бизнесмен вступил в отношения с Ириной Маландиной. В этом союзе родилось пятеро детей. В 2007-м Абрамович и Маландина расстались.

Последней супругой предпринимателя стала Дарья Жукова. По данным СМИ, с Абрамовичем они познакомились еще в 2005 году, а спустя несколько лет сыграли тайную свадьбу. Вместе с Жуковой бизнесмен основал в Москве Музей современного искусства «Гараж». У пары родилось двое детей — Аарон и Лея, однако в 2017-м брак распался.

После начала спецоперации на Украине Абрамович принимал активное участие в организации переговоров Киева и Москвы. Кроме того, он как минимум дважды посещал украинскую столицу, где встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским. Последний раз это произошло в июне 2026 года.