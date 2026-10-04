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Икона 90-х: 10 лучших ролей Алисии Сильверстоун

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4 октября Алисии Сильверстоун исполняется 50 лет. Звездой она стала еще подростком: сначала получила главную роль в триллере «Увлечение», затем появилась в нескольких клипах Aerosmith – и окончательно покорила Голливуд в образе Шер Хоровиц из «Бестолковых». Следом были крупные студийные проекты, собственная продюсерская компания и несколько неудач, после которых актриса стала заметно разборчивее относиться к предложениям. В последние годы Сильверстоун снова много снимается и появляется как в жанровом кино, так и у фестивальных режиссеров вроде Йоргоса Лантимоса. В честь юбилея «Газета.Ru» вспоминает 10 фильмов с Алисией Сильверстоун — от хитов 1990-х до недавней «Бугонии».

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