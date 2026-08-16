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«Женщина-Галактика»: в столице выбрали «Миссис Москву» и «Миссис Россию»

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В Москве прошел объединенный финал конкурсов красоты «Миссис Москва» и «Миссис Россия». В этом году он был посвящен 65-летию полета человека в космос, тема вечера — «Женщина-Галактика».

«Пока на нашей планете живет русская женщина, эта планета никогда не погибнет, потому что красота спасет мир», — отметила космонавтка Елена Серова.

В этом году в финале приняли участие 100 женщин из более чем 40 регионов России. Самой молодой из них — Марии Пановой из Смоленска — 28 лет, у нее двое детей. А самая старшая участница уже бабушка — у 65-летней Ларисы Сергеевой из Пскова трое внуков.

Оценивало конкурсанток жюри, в которое вошли олимпийская чемпионка и зампред Госдумы Светлана Журова, певец Николай Бурьяновский, нейропсихолог Андрей Кузнецов, поэт-песенник Александр Шаганов, кинорежиссер Иван Архипов, сценарист Олег Степченко и чемпион России по бобслею Денис Водов.

Титул «Миссис Москва» в этом году завоевала Валентина Вылегжанина. А «Миссис Россия-2026» стала Марина Куклачева. Она представляла Москву как победительница столичного конкурса 2025 года. Кроме главного титула, Куклачева также завоевала звание «Королевы танца».

Организаторы конкурса постарались сделать так, чтобы ни одна участница не ушла с пустыми руками. Жюри выбрали «Миссис космос», «Миссис гармонию», «Миссис улыбку», «Русскую красу», «Королеву милосердия» и т.д.

Среди красавиц столицы звание «Вице-миссис Москвы» завоевала Наталья Никифорова, «Первой вице-миссис» стала Елена Калитина. В номинации «Гран-при миссис Москва» победила Ирина Диа, а в категории «Миссис Москва Classique» — Юлия Куклина.

«Четвертой вице-миссис Россия» стала Антонина Спиридонова, «Третьей вице-миссис» — Ольга Тарасенко, «Второй вице-миссис» — Татьяна Васильева, «Первой вице-миссис» — Анна Шефер. В номинации «Миссис Россия Elite» победила Анна Городничева. Звание «Вице-миссис Россия Classique» присудили Светлане Трощак. Победительницей в категории «Миссис Россия Classique» выбрали Наталью Игумнову.

Как прошел финал — в фотогалерее «Газеты.Ru».

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