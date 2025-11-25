Учащиеся школ искусств создали работы по мотивам выставки Русского музея на ВДНХ

Учащиеся детских школ искусств столичного департамента культуры приняли участие в творческой сессии на выставке «Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея» на ВДНХ. В ее рамках они создали этюды по мотивам представленных произведений.

Сообщается, что дети изучили представленные на выставке шедевры, обсудили художественные приемы и создали собственные зарисовки по мотивам произведений. Работа в музейной среде позволила юному поколению развить наблюдательность, творческое мышление и взглянуть на Москву глазами художников прошлого, отметили организаторы.