Косы и кокошники: как проходит неделя моды в Москве

С 28 августа по 2 сентября в Москве проходит «Пятая Московская неделя моды». Основной площадкой стал парк «Зарядье».

Кроме показов, будут лекции экспертов, фестиваль короткометражного кино World Fashion Shorts, а на маркете и в шоуруме можно будет приобрести понравившиеся вещи.

Многие модели во время показов выходят с косами. Также дизайнеры украсили их головы традиционными русскими кокошниками.

Представленные вещи предназначены для самой разной погоды. Так, даже в холода можно не забывать о стиле. Дизайнеры при создании коллекций обратили внимание на тренды: многие вещи сделаны с заботой об экологии, а также при их создании были задействованы современные технологии, например 3D-печать.

Самые яркие моменты Московской недели моды — в галерее «Газеты.Ru».