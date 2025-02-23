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Противоположность Шарлотты: Кристин Дэвис — 60

Звезде сериала «Секс в большом городе» Кристин Дэвис исполнилось 60 лет

С момента выхода первой серии «Секса в большом городе» прошло уже 27 лет, но поклонники до сих пор с удовольствием пересматривают сериал. Одну из главных ролей сыграла Кристин Дэвис — Шарлотту Йорк.

В отличие от своей героини, примерной жены и идеальной хозяйки, в реальной жизни у Дэвис было множество романов, она даже состояла в клубе анонимных алкоголиков. Актриса рассказывала, что сумела справиться с зависимостью к 33 годам, после чего ее утвердили на роль в «Секс в большом городе».

Кристин Дэвис снималась также в сериалах «Друзья», «Сайнфелд», с 2021 года играет в сиквеле «Секса в большом городе» — «И просто так». В ее послужном списке несколько полнометражных фильмов — «Приключения Шаркбоя и Лавы», «Лохматый папа», «Формула любви для узников брака» и другие.

Актриса родилась 23 февраля 1965 года в Колорадо. Она была единственным ребенком в семье, однако после развода родителей росла с тремя дочерьми отчима от первого брака. Кристин Дэвис мечтала сниматься в кино еще со школьных лет, воплощать мечты начала в 1987 году, после окончания Университета Рутгерса в Нью-Джерси.

У Дэвис двое детей — в 2011 году она удочерила девочку, а в 2018-м усыновила мальчика. Семья живет в Лос-Анджелесе.

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