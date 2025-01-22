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Орлы, флаги и кнопка для заказа колы: как изменился Овальный кабинет при Трампе

Трамп вернул в Овальный кабинет кнопку для заказа диетической колы

Президент США Дональд Трамп, вновь занявший пост главы государства, в день инаугурации поручил обновить интерьер Овального кабинета — главного места в Белом доме, где проводятся встречи с лидерами иностранных государств и записываются обращения к нации. Овальный кабинет преобразился всего за несколько часов.

Синий ковер, который предпочитал экс-президент Джо Байден, заменили нейтрально-бежевым. Для этого даже пришлось частично разобрать стол Resolute — центральный элемент кабинета с 1880 года.

С приходом Трампа в кабинет вернулись военные флаги для каждого рода войск и бюст британского премьер-министра Уинстона Черчилля, ранее убранные Байденом. На каминной полке теперь стоят серебряные фигурки орлов. Портрет Джорджа Вашингтона, первого президента США, занял центральное место над камином, а вот бюст Роберта Ф. Кеннеди Трамп распорядился убрать, как и портрет президента Франклина Рузвельта.

В кабинете появились семейные фотографии нового президента, в том числе фото его матери-иммигрантки Мэри и жены Мелании, держащей на руках их сына Бэррона в детстве.

Но ни одна деталь в обновленном Овальном кабинете не захватила внимание общественности так, как возвращение «кнопки для заказа диетической колы». При нажатии на нее в кабинет вносят стакан газированного напитка. Трамп, известный фанат диетической колы, выпивал до 12 банок в день во время своего первого срока, сообщали СМИ.

«Мы любим Овальный кабинет, — сказал Трамп в день инаугурации. — Войны начинаются и заканчиваются там. Все начинается и заканчивается в Овальном кабинете».

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