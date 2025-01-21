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Флаги, парады, протесты: как в США встретили инаугурацию Трампа

В США прошли массовые мероприятия и протесты после инаугурации Трампа

20 января Дональд Трамп официально вступил в должность 47-го президента США. Из-за необычно холодной погоды церемония инаугурации впервые с 1985 года прошла в закрытом помещении — ротонде Капитолия.

По этой же причине традиционный парад был перенесен в закрытое помещение и состоялся в Capital One Arena. Там присутствовали как сторонники Трампа, так и его политические оппоненты, включая бывших президентов и высокопоставленных чиновников.

Вечером по всему Вашингтону прошли праздничные мероприятия. На улицах города собрались тысячи людей, чтобы отметить вступление Трампа в должность. В различных районах столицы были организованы концерты, фейерверки и другие развлекательные программы.

В других городах США также прошли массовые празднования. В Нью-Йорке на Таймс-сквер собрались тысячи людей, чтобы посмотреть прямую трансляцию инаугурации на больших экранах. В Лос-Анджелесе состоялся парад в честь нового президента, а в Чикаго прошел концерт с участием известных исполнителей.

Однако не обошлось и без протестов. В некоторых городах группы недовольных граждан вышли на улицы, чтобы выразить свое несогласие с политикой Трампа. Несмотря на это, большинство мероприятий прошло мирно и без серьезных инцидентов.

Как американцы встретили инаугурацию Трампа — в галерее «Газеты.Ru».

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