«Хочу сотворить историю». Победительницей конкурса «Мисс Вселенная» впервые стала датчанка

В Мексике более 120 девушек боролись за право стать обладательницей титула «Мисс Вселенная — 2024». После конкурса национальных костюмов список претенденток сократился до 30. Затем полуфиналистки продефилировали в купальниках, прежде чем 12 из них вышли на сцену в вечерних платьях.

Новая «Мисс Вселенная — 2024» — 21-летняя датчанка Виктория Кьер Тейлвиг. Она танцовщица, чемпионка Европы и мира. Занимается бизнесом в сфере красоты, активно выступает за охрану психического здоровья и защищает животных. Виктория принесла Дании первую победу в истории конкурса.

Пятерым финалисткам задавали вопросы по нескольким темам. Когда Тейлвиг спросили, как бы она жила по-другому, если бы ее никто не судил, то девушка ответила судьям, что ничего бы не стала менять, сказав: «Я живу каждым днем».

Позже ее спросили, что бы она сказала зрителям, Тейлвиг призвала их «продолжать бороться независимо от того, откуда вы родом».

«Я стою здесь сегодня, потому что хочу перемен, хочу сотворить историю, и именно это я делаю сегодня вечером», — добавила она.

18-летняя россиянка Валентина Алексеева вошла в топ-12. Вице-мисс стали Чидимма Адетшина из Нигерии, Мария Фернанда Белтран из Мексики, Сучата Чуангсри из Таиланда и Илеана Маркес из Венесуэлы.

Как проходил конкурс «Мисс Вселенная» в столице Мексики — в фотогалерее «Газеты.Ru».