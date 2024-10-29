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Клиент всегда мертв: в Москве проходит выставка похоронщиков

В Москве открылась международная выставка ритуальных услуг «Некрополь World Russia 2024»

В Москве открылась ежегодная выставка в сфере ритуальных услуг «Некрополь World Russia 2024». На ней обсуждают техники бальзамирования, организацию обрядов прощания, «философию жизни и смерти», спорные темы законодательства и «мировую практику кремации».

Участников стараются развлечь, несмотря на мрачную тематику. На выставке проходят показы мод, на стенды привлекают готически одетых моделей. Мероприятие международное, проходит уже больше 20 лет. В 90-х российские специалисты только знакомились здесь с ритуальными техниками США и Европы, перенимали опыт.

«Последующие годы можно образно представить как восхождение: от освоения иностранного опыта, через практику, к выработке отечественных стандартов качества оказания ритуальных услуг, формированию цивилизованного рынка», — отметили организаторы.

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