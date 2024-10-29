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Грим скелета и яркие костюмы. В Мексике отмечают День мертвых

В Мексике началось недельное празднование Дня мертвых

Мексиканцы трепетно относятся к смерти. Смерть в их культуре — это почетно. Кроме того, это переход в другое состояние, а не конец. После смерти человека оплакивали, ему давали мешок с любимой едой, чтобы душа не проголодалась в ходе долгого путешествия по Миктлану (миру мертвых).

Мексиканцы верят, что на неделе с 27 октября по 2 ноября души их близких могут на короткое время вернуться в мир живых. Для этого их нужно «приманить» — поставить в доме алтарь с фотографией человека, его любимой едой, напитками и вещами. Также на алтарь ставят изображения святых. Могилы близких украшают. От места захоронения до дома разбрасывают лепестки, чтобы душе было легче найти путь. Однако эта традиция сохранилась только в некоторых деревнях Мексики, где кладбища располагаются недалеко от домов. Тем не менее в крупных городах у дверей ставят растения. Мексиканцы считают, что для празднования нужна неделя, так как души прибывают в мир живых раз в 12 часов.

Празднование начинается с почитания ушедших домашних животных. Особенно мексиканцы ценят собак, так как считается, что их души сопровождают души хозяев во время путешествия по миру мертвых. 28 октября ждут погибших в результате несчастного случая, 29 октября — утопленников, 30 и 31 октября — некрещеных и душ без родственников, 1 ноября — детей, 2 ноября — взрослых.

В эти дни в Мексике проходят парады. Участники, зачастую, предстают в образе скелетов. Они разукрашивают лицо и тело, надевают яркие костюмы и платья, а головы украшают перьями или цветами. Дети и молодые люди притворяются стариками. Они активно сутулятся и хромают, но в какой-то момент начинают энергично танцевать. Участники могут готовить свои костюмы целый год, поэтому парад получается красочным.

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