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Огонь на себя: вышел календарь с пожарными Австралии

В Австралии опубликовали ежегодный календарь с пожарными

Ежегодный календарь с накачанными австралийскими пожарными выходит уже больше 30 лет и пользуется популярностью по всему миру. На сайте проекта отмечается, что он «стал предметом обожания в более чем 90 странах». Впервые продавать такие календари стали в 1993 году, с тех пор это стало традицией. Заявки на участие в фотосессии каждый год отправляют тысячи пожарных по всей Австралии, но лишь немногим везет попасть в кадр.

Обычно спасатели позируют не только со спецсредствами для тушения пожаров профессии, но и вместе с разными животными. Последнее —часть благотворительности, напоминание о необходимости помогать дикой природе. В этом году герои тоже снялись с «некоторыми из самых очаровательных животных Австралии, от милых коал до игривых котят». Всего выпустили пять версий календаря: одна только с пожарными, отдельные с лошадьми, кошками, собаками и «смешанная» серия, где пожарные появляются с различными зверьками — от коалы до уток.

«Сострадательная связь, показанная в таких визуальных образах, передает суть того, что отстаивают эти пожарные, как в форме, так и без нее», — пояснили идею авторы календаря.

Средства проекта в 2024-ом пойдут на помощь австралийской больнице дикой природы Байрон-Бей. Она занимается спасением, реабилитацией и возвращением в природу раненых и осиротевших диких животных. Всего с 1993 года календарь собрал более $3,45 млн для различных благотворительных организаций.

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