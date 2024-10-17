Разбор стиля Камалы Харрис: как одевается соперница Трампа

Вице-президенту США Камале Харрис, баллотирующейся на пост президента страны, исполнилось 60 лет. Уроженка Калифорнии, выпускница Гарварда, четыре года назад она привлекла к себе внимание глянцевой прессы. Когда в январе 2021 года фотография избранного вице-президента появились на обложке Vogue, многие раскритиковали снимок — пользователям соцсетей показалось, что Камала Харрис одета слишком небрежно, в кеды и простую футболку под блейзером. Тогда модному сообществу пришлось защищать Vogue, который вскоре выпустил цифровую обложку с более формальным образом Харрис.

Сейчас стиль одежды политика рассматривают практически под микроскопом — из-за предвыборной кампании Харрис. Как изменилась ее одежда в новых условиях? В чем она старается привлечь избирателей на свою сторону? Что она носила в течение четырех лет вице-президентства? Посмотрим в фотогалерее «Газеты.Ru».