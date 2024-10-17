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Поднялась «Луна охотника»: третье суперлуние в году

Происходит третье в году суперлуние – «Луна охотника»

«Луна охотника» — уже третье суперлуние в этом году. По одной из версий, название «Луна охотника» придумали представители коренных народов США. Благодаря яркому свету такая Луна помогала им во время ночной охоты.

Суперлуние — это новолуние или полнолуние в момент максимального или почти максимального (в пределах 90 %) сближения Луны с Землей на заданной орбите. А когда Луна во время такого сближения находится низко над горизонтом, возникает иллюзия, из-за которой спутник Земли кажется ярче и больше, чем обычно.

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