Comedy Club закрывается. Как менялось шоу на протяжении 19 лет

ТНТ покажет 20 сентября прощальный выпуск Comedy Club, завершивший свое 19-летнее существование.

Comedy Club впервые появился на экранах в 2003 году благодаря команде КВН «Новые армяне», адаптировавшей формат stand-up клубов для российской аудитории. Шоу дебютировало на ТНТ 23 апреля 2005 года и быстро завоевало популярность благодаря оригинальному юмору и сценическому исполнению.

Директор ТНТ Тина Канделаки ранее намекала на возможный перезапуск Comedy Club. В видеообращении от 3 сентября она отметила, что Гарик Харламов, назначенный креативным продюсером программы в конце июля, представил множество новых идей. Однако после тщательной оценки команда канала приняла решение завершить проект.

Финальный выпуск будет анонсирован фразой «Прощай, Comedy». Эта же фраза украшает рекламные билборды, которые анонсируют завершение шоу.

Как менялся Comedy Club на протяжении этих лет — в галерее «Газеты.Ru».