Джага-джага и контакты с инопланетянами: Кате Лель — 50

20 сентября 50-летие празднует певица и автор песен Катя Лель. В ее копилке такие хиты, как «Огни», «Я по тебе скучаю», «Горошины», «Долетай», «Две капельки» и другие композиции. В прошлом году одна из самых популярных ее песен — «Мой мармеладный» — захватила все социальные сети и попала в чарт Spotify. Сама певица так объяснила неожиданный успех трека спустя 20 лет с его выхода:

«Это замысел высших цивилизаций! Другого объяснения невозможно найти. Идет прогруз через наше сознание высших цивилизаций. На русском языке, прошу заметить!»

Лель уже неоднократно поднимала тему внеземной жизни. Впервые она рассказала о контактах с инопланетянами пять лет назад, но тогда певицу высмеяли. Однако ее такая реакция поклонников не остановила.

В феврале 2024-го артистка поделилась историей, которую, по ее словам, скрывала 30 лет по совету матери. Лель сообщила, что в 16 лет пережила «загадочное событие» — пришельцы из созвездия Орион забрали у нее зубы ради исследования ДНК. Однако артистка, по ее словам, зла на них не держит, ведь взамен получила сверхспособности.

«Могу человеку помочь на расстоянии, энергетически убрать боль. Когда у меня забрали зубы, меня наделили энергией исцеления. Ко мне стали приходить люди, они просили помощи», — сообщила певица в одном из интервью.

В последнее время артистка все более открыто говорит о своих связях с инопланетянами. Она признается, что уже не обижается, когда над ней смеются, и «не обращает внимание на невежд». По словам певицы, люди просто не готовы к такой шокирующей информации.

«Не все же находятся на одних вибрационных частотах. Другой вопрос, когда это придет и люди материально это увидят. Они прибегут ко мне и скажут: «Помоги, пожалуйста!» Вот и все», — считает Лель.

«Газета.Ru» собрала галерею к юбилею артистки.