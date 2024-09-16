Как выглядят участницы «Мисс Россия — 2024»

16 сентября стартовал ежегодный российский национальный конкурс «Мисс Россия — 2024», проводимый с 1993 года. В этом году, как рассказала директор конкурса Анастасия Беляк, заявки на участие подали рекордное количество участниц — организаторы получили 85 тыс. анкет от девушек со всей страны.

Некоторые из заявительниц, отметила Беляк, уже известны на региональном уровне. Больше всего заявок поступило от потенциальных участниц из Волгограда и Волгоградской области.

В этом году организаторы обращают особое внимание на планы участниц в области благотворительности.

«У нас будет отдельный промежуточный этап, когда девушки будут презентовать социальные инициативы, проекты, которые они хотят реализовать на федеральном уровне», — сказала директор конкурса.

В ближайшие три недели участниц ждут и другие промежуточные этапы, а также подготовка к финальной церемонии с хореографами, преподавателями по дефиле, специалистами в области коммуникаций.

Финал конкурса состоится 5 октября. Победительница получит корону ювелирного дома Mercury и 1 млн руб., а затем отправится на международный конкурс «Мисс Вселенная», который состоится в Мексике в середине ноября. Две вице-мисс получат грант на обучение в российском вузе.

Жюри конкурса пока не раскрывается. По словам Беляк, это будут профессионалы в сфере моды, красоты, а также фотографы и журналисты.