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Северное сияние озарило небо России: захватывающие виды от Мурманска до Челябинска

В ночь на 13 сентября россияне наблюдали Северное сияние

В ночь на 13 сентября россияне стали свидетелями одного из самых красивых природных явлений — Северного сияния. Мерцающие полосы света, переливающиеся зелеными, розовыми и фиолетовыми оттенками, озарили ночное небо, подарив зрителям незабываемое зрелище.

В этом году Северное сияние оказалось особенно ярким, его можно было наблюдать не только в Мурманской области и на Кольском полуострове, но и в центральной России и даже в Челябинской области.

Северное сияние, или аврора бореалис, — это природное явление, при котором в верхних слоях атмосферы Земли образуются яркие световые полосы. Оно возникает, когда заряженные частицы от Солнца взаимодействуют с магнитным полем Земли и возбуждают атомы в атмосфере, вызывая их свечение.

Захватывающие кадры Северного сияния — в подборке «Газеты.Ru».

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