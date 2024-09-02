Как отметили День знаний в школах России

В этом году школы открыли учебный сезон 2 сентября, так как 1 сентября выпало на воскресенье. В учебные заведения отправились около 26,8 млн школьников и студентов. В этом году 1,8 млн детей — первоклассники. Согласно опросам, их родители потратили около 54 тыс. рублей на подготовку ребенка к школе.

С этого учебного года школьники в обязательном порядке будут изучать предметы «Труд» и «Основы безопасности и защиты Родины». А историю — от формирования Руси до СВО — теперь будут учить по единым государственным учебникам. Кроме этого, добавили внеурочный курс «Семьеведение».

В некоторых регионах России родители не смогли попасть на праздничные линейки из-за введения новых мер безопасности и сильной жары. Так, в Москве и Подмосковье родственники первоклассников наблюдали за их первыми шагами в школе через забор. Родителей не пустили на праздник в Ростовской области. В Краснодаре ввели ограничение на число участников — не более тысячи человек в каждом учреждении. В Кемерове на линейку вышел 1 «Z» класс в знак поддержки участников СВО.

В честь праздника президент РФ Владимир Путин провел открытый урок «Разговоры о важном» в школе Кызыла. Там он ответил на вопросы школьников об СВО, о боях в Курской области, мирных переговорах и школьниках из приграничных областей. Как прошел День знаний в регионах России — в галерее «Газеты.Ru».