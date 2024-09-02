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Нео, Джон Уик и повелитель тьмы. Лучшие роли Киану Ривза

Актеру Киану Ривзу исполнилось 60 лет

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Канадский актер Киану Ривз родился 2 сентября 1964 года в Бейруте (Ливан) в семье геолога и художницы по костюмам. Когда Ривзу было три года, отец оставил семью. Вместе с матерью мальчик сначала переехал в Австралию, потом в Нью-Йорк, а оттуда — в Торонто (Канада).

Ривз дебютировал в канадских комедийных сериалах. В юности он также снимался в рекламных роликах и короткометражках. Первой заметной ролью актера стал фильм «На берегу реки» (1986). Затем его пригласили в несколько молодежных проектов, самым известным из которых стала научно-фантастическая комедия «Невероятные приключения Билла и Теда». В начале 1990-х вышел боевик «На гребне волны» с участием Ривза.

В 1991 году актер завоевал признание критиков благодаря независимому фильму «Мой личный штат Айдахо», а роль в «Скорости» сделала его настоящей звездой. Главным фильмом в карьере Ривза стала «Матрица» 1999 года. С 2014-го о Ривзе снова заговорили после запуска франшизы о Джоне Уике.

К 60-летию актера «Газета.Ru» рассказывает о десяти его лучших киноролях.

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