В Норвегии принцесса отказалась от престола и вышла замуж за колдуна

31 августа на фьорде Гейрангер в Норвегии состоялась свадьба старшей дочери короля Харальда V Марты Луизы. Это второй брак для 52-летней принцессы, что противоречит устоявшимся нормам королевской семьи. Избранником Марты Луизы стал шаман Дурек Верретт, он афроамериканец, проживает в США. Мужчина утверждает, что в прошлой жизни он был фараоном в Древнем Египте. Сейчас же шаман помогает голливудским звездам снижать возраст, изгоняет из них злых духов и даже якобы лечит лейкемию. Сама Марта Луиза уверяет, что обладает паранормальными способностями и может научить людей общаться с ангелами.

Родители принцессы не стали возражать против ее замужества, тем более она отказалась от своего титула.

Свадебные торжества продолжались три дня. 29 августа состоялась вечеринка-знакомство, на которую пара попросила гостей одеться «сексуально и круто». Во второй день будущие молодожены и гости отправились на лодочную прогулку, а после — на латиноамериканскую предсвадебную вечеринку.

Сама же церемония состоялась 31 августа в белом шатре. На ней присутствовали родители принцессы, ее три дочери от первого брака и брат — наследный принц — со своей семьей. Всего гостями бракосочетания стали около 350 человек.

Марта Луиза выбрала для церемонии белое платье без рукавов, ее жених — черный костюм с золотым поясом. Норвежская королевская семья отдала предпочтение национальным костюмам. Дочери принцессы на торжестве предстали в платьях цвета шампанского, а подружки невесты облачились в розовые наряды.